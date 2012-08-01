Кличко показал весь избирательный список

Партия «УДАР Виталия Кличко» обнародовала список своих кандидатов в народные депутаты в многомандатном округе.

Партия «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко» обнародовала список своих кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе на очередных парламентских выборах 28 октября 2012 года. Список передан УНИАН пресс-службой партии. 1 Кличко Виталий Владимирович 2 Матиос Мария Васильевна 3 Наливайченко Валентин Александрович 4 Продан Оксана Петровна 5 Ковальчук Виталий Анатольевич 6 Геращенко Ирина Владимировна 7 Пинзеник Виктор Михайлович 8 Агафонова Наталия Владимировна 9 Палатный Артур Леонидович 10 Розенко Павел Валерьевич 11 Новак Наталия Васильевна 12 Романюк Роман Сергеевич 13 Карпунцов Валерий Витальевич 14 Паламарчук Николай Петрович 15 Куницын Сергей Владимирович 16 Ионова Мария Николаевна 17 Гурвиц Эдуард Иосифович 18 Чугунников Виталий Семенович 19 Пацкан Валерий Васильевич 20 Гинка Ярослав Ярославович 21 Ткачук Геннадий Витальевич 22 Раупов Рустам Бурханович 23 Чернега Роман Тарасович 24 Корнийчук Александр Александрович 25 Побер Игорь Николаевич 26 Куренной Владимир Константинович 27 Савчук Юрий Петрович 28 Рябикин Павел Борисович 29 Аверченко Сергей Николаевич 30 Ванзуряк Роман Степанович 31 Белькова Ольга Валентиновна 32 Ищенко Валерий Александрович 33 Мочков Александр Борисович 34 Павленко Ростислав Николаевич 35 Ревенко Анатолий Дмитриевич 36 Крутий Виталий Иванович 37 Фирсов Егор Павлович 38 Иляшенко Виталий Владимирович 39 Фабрин Михаил Валентинович 40 Чепинога Виталий Михайлович 41 Гаряга Олег Александрович 42 Ябрик Василий Васильевич 43 Муляренко Алексей Витальевич 44 Давыденко Александр Григорьевич 45 Соловей Юрий Игоревич 46 Ткачук Игорь Витальевич 47 Странников Андрей Николаевич 48 Радукан Афанасий Петрович 49 Адамик Петр Михайлович 50 Счислёнок Александр Васильевич 51 Месяц Ярослав Анатольевич 52 Зиновьева Оксана Васильевна 53 Кравченко Вадим Вадимович 54 Рябикин Алексей Владимирович 55 Лагута Ярослав Николаевич 56 Трофимов Алексей Станиславович 57 Приступа Николай Иванович 58 Смирнова Мирослава Михайловна 59 Горбач Владимир Анатолиевич 60 Баглий Александр Николаевич 61 Бричук Константин Григорьевич 62 Серпокрылов Виталий Юрьевич 63 Васильченко Елена Владимировна 64 Карпенко Сергей Русланович 65 Надеин Иван Алексеевич 66 Пикалов Денис Александрович 67 Купчий Юрий Петрович 68 Погар Виктор Александрович 69 Сидорук Анатолий Владимирович 70 Диденко Олег Николаевич 71 Кустова Виктория Валентиновна 72 Перминов Александр Павлович 73 Дуда Андрей Владимирович 74 Шкурай Сергей Иванович 75 Вершецкий Андрей Викторович 76 Старостенко Анна Викторовна 77 Бондаренко Владимир Владимирович 78 Жук Роман Васильевич 79 Тарасовец Юрий Николаевич 80 Синченко Дмитрий Владимирович 81 Курашова Екатерина Александровна 82 Греховодов Александр Николаевич 83 Росыпайло Игорь Ярославович 84 Михно Наталия Владимировна 85 Богдан Вадим Юрьевич 86 Назарчук Олег Дмитриевич 87 Роговский Руслан Николаевич 88 Яковенко Александр Иванович 89 Богдан Денис Викторович 90 Товстый Роман Иванович 91 Ергиев Дмитрий Иванович 92 Доровский Александр Юрьевич 93 Серков Максим Валентинович 94 Лысенко Юрий Васильевич 95 Мартынюк Юрий Анатолиевич 96 Игамбердиев Олег Бафоевич 97 Пристая Михаил Михайлович 98 Гвяздовский Богдан Михайлович 99 Тимкив Роман Мирославович 100 Котенко Владимир Иванович 101 Климов Владимир Ильич 102 Федоришин Борис Андреевич 103 Христенко Наталия Юрьевна 104 Бабенчук Михаил Васильевич 105 Киналь Ольга Владимировна 106 Гончаренко Николай Николаевич 107 Кравец Владимир Васильевич 108 Окунь Сергей Васильевич 109 Рыбченков Геннадий Анатолиевич 110 Кабак Анна Викторовна 111 Вихляев Сергей Анатолиевич 112 Малинин Михаил Вадимович 113 Бабенко Юрий Иванович 114 Воронцов Дмитрий Васильевич 115 Осетров Сергей Владимирович 116 Горон Иван Степанович 117 Матвийчук Василий Петрович 118 Лотоцкий Роман Александрович 119 Бедовой Константин Анатолиевич 120 Магаль Владимир Васильевич 121 Давыденко Юлия Григорьевна 122 Кравчук Юрий Леонидович 123 Гонта Николай Степанович 124 Нищик Ярослав Владимирович 125 Кухарчук Юлия Валентиновна 126 Струк Сергей Михайлович 127 Ломовацкий Андрей Игоревич 128 Сердюк Юрий Александрович 129 Яковлев Виталий Васильевич 130 Седов Владимир Алексеевич 131 Билонка Владимир Иванович 132 Гонтарь Сергей Васильевич 133 Прядко Валерий Григорьевич 134 Шипилов Леонтий Николаевич 135 Яковлев Виктор Степанович 136 Рудковская Виктория Анатольевна 137 Ильченко Андрей Вениаминович 138 Павлюк Михаил Михайлович 139 Геращенко Владимир Николаевич 140 Журавлева Юлия Игоревна 141 Пиленко Николай Васильевич 142 Горохов Антон Александрович 143 Троценко Максим Николаевич 144 Бачинская Яна Анатольевна 145 Поляков Константин Сергеевич 146 Крачковский Анатолий Владимирович 147 Диновская Мирослава Дмитриевна 148 Сарваш Лариса Васильевна 149 Мяскивский Игорь Михайлович 150 Зайцев Богдан Александрович 151 Сторож Ярослав Богданович 152 Жалюк Андрей Григорьевич 153 Булах Юрий Александрович 154 Ширшиков Александр Владимирович 155 Смоляк Дмитрий Леонидович 156 Молдован Василий Николаевич 157 Бузин Олег Владимирович 158 Небесный Андрей Александрович 159 Пунько Надежда Алексеевна 160 Пушняк Алексей Витальевич 161 Калинин Руслан Александрович 162 Кошин Илья Васильевич 163 Татаренко Александр Николаевич 164 Гончарь Олег Леонидович 165 Косарив Артур Вениаминович 166 Ткаченко Максим Борисович 167 Гороян Рафаэл Ваагни 168 Ковалевский Александр Александрович 169 Кулинич Юрий Зенонович 170 Вавровская Оксана Николаевна 171 Мосин Николай Иванович 172 Польский Алексей Юрьевич 173 Майданский Андрей Анатольевич 174 Прус Леонид Иванович 175 Муха Петр Антонович 176 Пилипенко Артем Валериевич 177 Портный Андрей Дмитриевич 178 Подильчук Николай Сергеевич 179 Гордеев Андрей Анатолиевич 180 Середа Александр Викторович 181 Клименко Сергей Евгеньевич 182 Гунько Василий Петрович 183 Волков Роман Юрьевич 184 Болтабоев Саиджон Юсуфжонович 185 Тихон Александр Владимирович 186 Кулиш Владислав Сергеевич 187 Нилов Владимир Борисович 188 Капашилов Роман Витальевич 189 Чеботарев Олег Александрович 190 Колос Марьяна Богдановна 191 Мацевич Владимир Иванович 192 Товт Александр Александрович 193 Чайка Руслан Валентинович 194 Возный Сергей Александрович 195 Радченко Анна Александровна 196 Гатауллина Елена Аухатовна 197 Диброва Екатерина Владимировна 198 Святына Виктор Сергеевич 199 Шаповалов Андрей Сергеевич 200 Мельник Анна Владимировна 201 Скрипник Виталий Богданович 202 Томашевский Эдуард Евгеньевич 203 Рихливский Игорь Петрович 204 Гловак Владимир Иванович 205 Кобан Евгений Вячеславович 206 Буковский Алексей Геннадьевич 207 Яснюк Михаил Борисович 208 Бацман Юрий Николаевич 209 Бурлаков Владимир Васильевич 210 Бороденко Денис Евгеньевич 211 Маломуж Александр Иванович 212 Логвиновский Анатолий Владимирович 213 Виряскина Светлана Николаевна 214 Обмок Инна Васильевна 215 Бессонов Виталий Николаевич 216 Полюхович Юрий Юрьевич 217 Шипилов Егор Олегович 218 Апкелямова Ава Рустемовна 219 Бумажный Валерий Анатолиевич 220 Слободяник Людмила Григорьевна 221 Моругин Петр Михайлович 222 Клименко Юрий Леонидович 223 Адаменко Дмитрий Николаевич 224 Скринский Александр Васильевич 225 Чернышева Марина Вячеславовна

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