Кличко показал весь избирательный список

21:55, 01 августа 2012
Политика
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Партия «УДАР Виталия Кличко» обнародовала список своих кандидатов в народные депутаты в многомандатном округе.

Партия «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко» обнародовала список своих кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе на очередных парламентских выборах 28 октября 2012 года.

Список передан УНИАН пресс-службой партии.

1 Кличко Виталий Владимирович

2 Матиос Мария Васильевна

3 Наливайченко Валентин Александрович

4 Продан Оксана Петровна

5 Ковальчук Виталий Анатольевич

6 Геращенко Ирина Владимировна

7 Пинзеник Виктор Михайлович

8 Агафонова Наталия Владимировна

9 Палатный Артур Леонидович

10 Розенко Павел Валерьевич

11 Новак Наталия Васильевна

12 Романюк Роман Сергеевич

13 Карпунцов Валерий Витальевич

14 Паламарчук Николай Петрович

15 Куницын Сергей Владимирович

16 Ионова Мария Николаевна

17 Гурвиц Эдуард Иосифович

18 Чугунников Виталий Семенович

19 Пацкан Валерий Васильевич

20 Гинка Ярослав Ярославович

21 Ткачук Геннадий Витальевич

22 Раупов Рустам Бурханович

23 Чернега Роман Тарасович

24 Корнийчук Александр Александрович

25 Побер Игорь Николаевич

26 Куренной Владимир Константинович

27 Савчук Юрий Петрович

28 Рябикин Павел Борисович

29 Аверченко Сергей Николаевич

30 Ванзуряк Роман Степанович

31 Белькова Ольга Валентиновна

32 Ищенко Валерий Александрович

33 Мочков Александр Борисович

34 Павленко Ростислав Николаевич

35 Ревенко Анатолий Дмитриевич

36 Крутий Виталий Иванович

37 Фирсов Егор Павлович

38 Иляшенко Виталий Владимирович

39 Фабрин Михаил Валентинович

40 Чепинога Виталий Михайлович

41 Гаряга Олег Александрович

42 Ябрик Василий Васильевич

43 Муляренко Алексей Витальевич

44 Давыденко Александр Григорьевич

45 Соловей Юрий Игоревич

46 Ткачук Игорь Витальевич

47 Странников Андрей Николаевич

48 Радукан Афанасий Петрович

49 Адамик Петр Михайлович

50 Счислёнок Александр Васильевич

51 Месяц Ярослав Анатольевич

52 Зиновьева Оксана Васильевна

53 Кравченко Вадим Вадимович

54 Рябикин Алексей Владимирович

55 Лагута Ярослав Николаевич

56 Трофимов Алексей Станиславович

57 Приступа Николай Иванович

58 Смирнова Мирослава Михайловна

59 Горбач Владимир Анатолиевич

60 Баглий Александр Николаевич

61 Бричук Константин Григорьевич

62 Серпокрылов Виталий Юрьевич

63 Васильченко Елена Владимировна

64 Карпенко Сергей Русланович

65 Надеин Иван Алексеевич

66 Пикалов Денис Александрович

67 Купчий Юрий Петрович

68 Погар Виктор Александрович

69 Сидорук Анатолий Владимирович

70 Диденко Олег Николаевич

71 Кустова Виктория Валентиновна

72 Перминов Александр Павлович

73 Дуда Андрей Владимирович

74 Шкурай Сергей Иванович

75 Вершецкий Андрей Викторович

76 Старостенко Анна Викторовна

77 Бондаренко Владимир Владимирович

78 Жук Роман Васильевич

79 Тарасовец Юрий Николаевич

80 Синченко Дмитрий Владимирович

81 Курашова Екатерина Александровна

82 Греховодов Александр Николаевич

83 Росыпайло Игорь Ярославович

84 Михно Наталия Владимировна

85 Богдан Вадим Юрьевич

86 Назарчук Олег Дмитриевич

87 Роговский Руслан Николаевич

88 Яковенко Александр Иванович

89 Богдан Денис Викторович

90 Товстый Роман Иванович

91 Ергиев Дмитрий Иванович

92 Доровский Александр Юрьевич

93 Серков Максим Валентинович

94 Лысенко Юрий Васильевич

95 Мартынюк Юрий Анатолиевич

96 Игамбердиев Олег Бафоевич

97 Пристая Михаил Михайлович

98 Гвяздовский Богдан Михайлович

99 Тимкив Роман Мирославович

100 Котенко Владимир Иванович

101 Климов Владимир Ильич

102 Федоришин Борис Андреевич

103 Христенко Наталия Юрьевна

104 Бабенчук Михаил Васильевич

105 Киналь Ольга Владимировна

106 Гончаренко Николай Николаевич

107 Кравец Владимир Васильевич

108 Окунь Сергей Васильевич

109 Рыбченков Геннадий Анатолиевич

110 Кабак Анна Викторовна

111 Вихляев Сергей Анатолиевич

112 Малинин Михаил Вадимович

113 Бабенко Юрий Иванович

114 Воронцов Дмитрий Васильевич

115 Осетров Сергей Владимирович

116 Горон Иван Степанович

117 Матвийчук Василий Петрович

118 Лотоцкий Роман Александрович

119 Бедовой Константин Анатолиевич

120 Магаль Владимир Васильевич

121 Давыденко Юлия Григорьевна

122 Кравчук Юрий Леонидович

123 Гонта Николай Степанович

124 Нищик Ярослав Владимирович

125 Кухарчук Юлия Валентиновна

126 Струк Сергей Михайлович

127 Ломовацкий Андрей Игоревич

128 Сердюк Юрий Александрович

129 Яковлев Виталий Васильевич

130 Седов Владимир Алексеевич

131 Билонка Владимир Иванович

132 Гонтарь Сергей Васильевич

133 Прядко Валерий Григорьевич

134 Шипилов Леонтий Николаевич

135 Яковлев Виктор Степанович

136 Рудковская Виктория Анатольевна

137 Ильченко Андрей Вениаминович

138 Павлюк Михаил Михайлович

139 Геращенко Владимир Николаевич

140 Журавлева Юлия Игоревна

141 Пиленко Николай Васильевич

142 Горохов Антон Александрович

143 Троценко Максим Николаевич

144 Бачинская Яна Анатольевна

145 Поляков Константин Сергеевич

146 Крачковский Анатолий Владимирович

147 Диновская Мирослава Дмитриевна

148 Сарваш Лариса Васильевна

149 Мяскивский Игорь Михайлович

150 Зайцев Богдан Александрович

151 Сторож Ярослав Богданович

152 Жалюк Андрей Григорьевич

153 Булах Юрий Александрович

154 Ширшиков Александр Владимирович

155 Смоляк Дмитрий Леонидович

156 Молдован Василий Николаевич

157 Бузин Олег Владимирович

158 Небесный Андрей Александрович

159 Пунько Надежда Алексеевна

160 Пушняк Алексей Витальевич

161 Калинин Руслан Александрович

162 Кошин Илья Васильевич

163 Татаренко Александр Николаевич

164 Гончарь Олег Леонидович

165 Косарив Артур Вениаминович

166 Ткаченко Максим Борисович

167 Гороян Рафаэл Ваагни

168 Ковалевский Александр Александрович

169 Кулинич Юрий Зенонович

170 Вавровская Оксана Николаевна

171 Мосин Николай Иванович

172 Польский Алексей Юрьевич

173 Майданский Андрей Анатольевич

174 Прус Леонид Иванович

175 Муха Петр Антонович

176 Пилипенко Артем Валериевич

177 Портный Андрей Дмитриевич

178 Подильчук Николай Сергеевич

179 Гордеев Андрей Анатолиевич

180 Середа Александр Викторович

181 Клименко Сергей Евгеньевич

182 Гунько Василий Петрович

183 Волков Роман Юрьевич

184 Болтабоев Саиджон Юсуфжонович

185 Тихон Александр Владимирович

186 Кулиш Владислав Сергеевич

187 Нилов Владимир Борисович

188 Капашилов Роман Витальевич

189 Чеботарев Олег Александрович

190 Колос Марьяна Богдановна

191 Мацевич Владимир Иванович

192 Товт Александр Александрович

193 Чайка Руслан Валентинович

194 Возный Сергей Александрович

195 Радченко Анна Александровна

196 Гатауллина Елена Аухатовна

197 Диброва Екатерина Владимировна

198 Святына Виктор Сергеевич

199 Шаповалов Андрей Сергеевич

200 Мельник Анна Владимировна

201 Скрипник Виталий Богданович

202 Томашевский Эдуард Евгеньевич

203 Рихливский Игорь Петрович

204 Гловак Владимир Иванович

205 Кобан Евгений Вячеславович

206 Буковский Алексей Геннадьевич

207 Яснюк Михаил Борисович

208 Бацман Юрий Николаевич

209 Бурлаков Владимир Васильевич

210 Бороденко Денис Евгеньевич

211 Маломуж Александр Иванович

212 Логвиновский Анатолий Владимирович

213 Виряскина Светлана Николаевна

214 Обмок Инна Васильевна

215 Бессонов Виталий Николаевич

216 Полюхович Юрий Юрьевич

217 Шипилов Егор Олегович

218 Апкелямова Ава Рустемовна

219 Бумажный Валерий Анатолиевич

220 Слободяник Людмила Григорьевна

221 Моругин Петр Михайлович

222 Клименко Юрий Леонидович

223 Адаменко Дмитрий Николаевич

224 Скринский Александр Васильевич

225 Чернышева Марина Вячеславовна

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