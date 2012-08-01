Кличко показал весь избирательный список
Партия «УДАР Виталия Кличко» обнародовала список своих кандидатов в народные депутаты в многомандатном округе.
Партия «УДАР (Украинский Демократический Альянс за Реформы) Виталия Кличко» обнародовала список своих кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе на очередных парламентских выборах 28 октября 2012 года.
Список передан УНИАН пресс-службой партии.
1 Кличко Виталий Владимирович
2 Матиос Мария Васильевна
3 Наливайченко Валентин Александрович
4 Продан Оксана Петровна
5 Ковальчук Виталий Анатольевич
6 Геращенко Ирина Владимировна
7 Пинзеник Виктор Михайлович
8 Агафонова Наталия Владимировна
9 Палатный Артур Леонидович
10 Розенко Павел Валерьевич
11 Новак Наталия Васильевна
12 Романюк Роман Сергеевич
13 Карпунцов Валерий Витальевич
14 Паламарчук Николай Петрович
15 Куницын Сергей Владимирович
16 Ионова Мария Николаевна
17 Гурвиц Эдуард Иосифович
18 Чугунников Виталий Семенович
19 Пацкан Валерий Васильевич
20 Гинка Ярослав Ярославович
21 Ткачук Геннадий Витальевич
22 Раупов Рустам Бурханович
23 Чернега Роман Тарасович
24 Корнийчук Александр Александрович
25 Побер Игорь Николаевич
26 Куренной Владимир Константинович
27 Савчук Юрий Петрович
28 Рябикин Павел Борисович
29 Аверченко Сергей Николаевич
30 Ванзуряк Роман Степанович
31 Белькова Ольга Валентиновна
32 Ищенко Валерий Александрович
33 Мочков Александр Борисович
34 Павленко Ростислав Николаевич
35 Ревенко Анатолий Дмитриевич
36 Крутий Виталий Иванович
37 Фирсов Егор Павлович
38 Иляшенко Виталий Владимирович
39 Фабрин Михаил Валентинович
40 Чепинога Виталий Михайлович
41 Гаряга Олег Александрович
42 Ябрик Василий Васильевич
43 Муляренко Алексей Витальевич
44 Давыденко Александр Григорьевич
45 Соловей Юрий Игоревич
46 Ткачук Игорь Витальевич
47 Странников Андрей Николаевич
48 Радукан Афанасий Петрович
49 Адамик Петр Михайлович
50 Счислёнок Александр Васильевич
51 Месяц Ярослав Анатольевич
52 Зиновьева Оксана Васильевна
53 Кравченко Вадим Вадимович
54 Рябикин Алексей Владимирович
55 Лагута Ярослав Николаевич
56 Трофимов Алексей Станиславович
57 Приступа Николай Иванович
58 Смирнова Мирослава Михайловна
59 Горбач Владимир Анатолиевич
60 Баглий Александр Николаевич
61 Бричук Константин Григорьевич
62 Серпокрылов Виталий Юрьевич
63 Васильченко Елена Владимировна
64 Карпенко Сергей Русланович
65 Надеин Иван Алексеевич
66 Пикалов Денис Александрович
67 Купчий Юрий Петрович
68 Погар Виктор Александрович
69 Сидорук Анатолий Владимирович
70 Диденко Олег Николаевич
71 Кустова Виктория Валентиновна
72 Перминов Александр Павлович
73 Дуда Андрей Владимирович
74 Шкурай Сергей Иванович
75 Вершецкий Андрей Викторович
76 Старостенко Анна Викторовна
77 Бондаренко Владимир Владимирович
78 Жук Роман Васильевич
79 Тарасовец Юрий Николаевич
80 Синченко Дмитрий Владимирович
81 Курашова Екатерина Александровна
82 Греховодов Александр Николаевич
83 Росыпайло Игорь Ярославович
84 Михно Наталия Владимировна
85 Богдан Вадим Юрьевич
86 Назарчук Олег Дмитриевич
87 Роговский Руслан Николаевич
88 Яковенко Александр Иванович
89 Богдан Денис Викторович
90 Товстый Роман Иванович
91 Ергиев Дмитрий Иванович
92 Доровский Александр Юрьевич
93 Серков Максим Валентинович
94 Лысенко Юрий Васильевич
95 Мартынюк Юрий Анатолиевич
96 Игамбердиев Олег Бафоевич
97 Пристая Михаил Михайлович
98 Гвяздовский Богдан Михайлович
99 Тимкив Роман Мирославович
100 Котенко Владимир Иванович
101 Климов Владимир Ильич
102 Федоришин Борис Андреевич
103 Христенко Наталия Юрьевна
104 Бабенчук Михаил Васильевич
105 Киналь Ольга Владимировна
106 Гончаренко Николай Николаевич
107 Кравец Владимир Васильевич
108 Окунь Сергей Васильевич
109 Рыбченков Геннадий Анатолиевич
110 Кабак Анна Викторовна
111 Вихляев Сергей Анатолиевич
112 Малинин Михаил Вадимович
113 Бабенко Юрий Иванович
114 Воронцов Дмитрий Васильевич
115 Осетров Сергей Владимирович
116 Горон Иван Степанович
117 Матвийчук Василий Петрович
118 Лотоцкий Роман Александрович
119 Бедовой Константин Анатолиевич
120 Магаль Владимир Васильевич
121 Давыденко Юлия Григорьевна
122 Кравчук Юрий Леонидович
123 Гонта Николай Степанович
124 Нищик Ярослав Владимирович
125 Кухарчук Юлия Валентиновна
126 Струк Сергей Михайлович
127 Ломовацкий Андрей Игоревич
128 Сердюк Юрий Александрович
129 Яковлев Виталий Васильевич
130 Седов Владимир Алексеевич
131 Билонка Владимир Иванович
132 Гонтарь Сергей Васильевич
133 Прядко Валерий Григорьевич
134 Шипилов Леонтий Николаевич
135 Яковлев Виктор Степанович
136 Рудковская Виктория Анатольевна
137 Ильченко Андрей Вениаминович
138 Павлюк Михаил Михайлович
139 Геращенко Владимир Николаевич
140 Журавлева Юлия Игоревна
141 Пиленко Николай Васильевич
142 Горохов Антон Александрович
143 Троценко Максим Николаевич
144 Бачинская Яна Анатольевна
145 Поляков Константин Сергеевич
146 Крачковский Анатолий Владимирович
147 Диновская Мирослава Дмитриевна
148 Сарваш Лариса Васильевна
149 Мяскивский Игорь Михайлович
150 Зайцев Богдан Александрович
151 Сторож Ярослав Богданович
152 Жалюк Андрей Григорьевич
153 Булах Юрий Александрович
154 Ширшиков Александр Владимирович
155 Смоляк Дмитрий Леонидович
156 Молдован Василий Николаевич
157 Бузин Олег Владимирович
158 Небесный Андрей Александрович
159 Пунько Надежда Алексеевна
160 Пушняк Алексей Витальевич
161 Калинин Руслан Александрович
162 Кошин Илья Васильевич
163 Татаренко Александр Николаевич
164 Гончарь Олег Леонидович
165 Косарив Артур Вениаминович
166 Ткаченко Максим Борисович
167 Гороян Рафаэл Ваагни
168 Ковалевский Александр Александрович
169 Кулинич Юрий Зенонович
170 Вавровская Оксана Николаевна
171 Мосин Николай Иванович
172 Польский Алексей Юрьевич
173 Майданский Андрей Анатольевич
174 Прус Леонид Иванович
175 Муха Петр Антонович
176 Пилипенко Артем Валериевич
177 Портный Андрей Дмитриевич
178 Подильчук Николай Сергеевич
179 Гордеев Андрей Анатолиевич
180 Середа Александр Викторович
181 Клименко Сергей Евгеньевич
182 Гунько Василий Петрович
183 Волков Роман Юрьевич
184 Болтабоев Саиджон Юсуфжонович
185 Тихон Александр Владимирович
186 Кулиш Владислав Сергеевич
187 Нилов Владимир Борисович
188 Капашилов Роман Витальевич
189 Чеботарев Олег Александрович
190 Колос Марьяна Богдановна
191 Мацевич Владимир Иванович
192 Товт Александр Александрович
193 Чайка Руслан Валентинович
194 Возный Сергей Александрович
195 Радченко Анна Александровна
196 Гатауллина Елена Аухатовна
197 Диброва Екатерина Владимировна
198 Святына Виктор Сергеевич
199 Шаповалов Андрей Сергеевич
200 Мельник Анна Владимировна
201 Скрипник Виталий Богданович
202 Томашевский Эдуард Евгеньевич
203 Рихливский Игорь Петрович
204 Гловак Владимир Иванович
205 Кобан Евгений Вячеславович
206 Буковский Алексей Геннадьевич
207 Яснюк Михаил Борисович
208 Бацман Юрий Николаевич
209 Бурлаков Владимир Васильевич
210 Бороденко Денис Евгеньевич
211 Маломуж Александр Иванович
212 Логвиновский Анатолий Владимирович
213 Виряскина Светлана Николаевна
214 Обмок Инна Васильевна
215 Бессонов Виталий Николаевич
216 Полюхович Юрий Юрьевич
217 Шипилов Егор Олегович
218 Апкелямова Ава Рустемовна
219 Бумажный Валерий Анатолиевич
220 Слободяник Людмила Григорьевна
221 Моругин Петр Михайлович
222 Клименко Юрий Леонидович
223 Адаменко Дмитрий Николаевич
224 Скринский Александр Васильевич
225 Чернышева Марина Вячеславовна