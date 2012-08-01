Волынские крестьяне угрожают перекрыть трассу
Жители села на Волыни возмущены действиями руководителя области.
Жители села Гаразджа восстали против руководителя Волынской области Бориса Климчука. Как сообщает ТСН, крестьяне возмущены тем, что чиновник пообещал достроить школу в населенном пункте, за деньги выделенные правительством, но передумал и выразил сомнение в целесообразности строительства.
В сельской школе обучаются 110 учеников, еще 40 родители вынуждены ежедневно возить в Луцк, ведь в местном учебном заведении не хватает места. Дети учатся в две смены, спортом заниматься негде, туалет находится на улице, а от властей родители и педагоги слышат только обещания, - рассказывают в селе.
Анатолий Горбатюк, депутат Верховной Рады, добился от Кабмина выделения 12 миллионов гривен на достройку школы, - отмечает ТСН. Борис Горбатюк, председатель сельсовета, его брат, уверен: дело затормозил лично губернатор Климчук. Губернатор, по словам крестьян, ссылается на то, что детей якобы недостаточно для начала достройки, а квалифицированных педагогов для заведения негде взять.
На четверг, 2 августа, родители и учителя запланировали проведение мирного митинга возле школы, по окончании которого делегация отправится на прием к Климчуку. В случае, если глава области не прислушается к жителям села Гаразджа, крестьяне обещают перекрыть трассу Луцк-Ровно.