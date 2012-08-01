Волынские крестьяне угрожают перекрыть трассу

Жители села Гаразджа восстали против руководителя Волынской области Бориса Климчука. Как сообщает ТСН, крестьяне возмущены тем, что чиновник пообещал достроить школу в населенном пункте, за деньги выделенные правительством, но передумал и выразил сомнение в целесообразности строительства.

В сельской школе обучаются 110 учеников, еще 40 родители вынуждены ежедневно возить в Луцк, ведь в местном учебном заведении не хватает места. Дети учатся в две смены, спортом заниматься негде, туалет находится на улице, а от властей родители и педагоги слышат только обещания, - рассказывают в селе.

Анатолий Горбатюк, депутат Верховной Рады, добился от Кабмина выделения 12 миллионов гривен на достройку школы, - отмечает ТСН. Борис Горбатюк, председатель сельсовета, его брат, уверен: дело затормозил лично губернатор Климчук. Губернатор, по словам крестьян, ссылается на то, что детей якобы недостаточно для начала достройки, а квалифицированных педагогов для заведения негде взять.

На четверг, 2 августа, родители и учителя запланировали проведение мирного митинга возле школы, по окончании которого делегация отправится на прием к Климчуку. В случае, если глава области не прислушается к жителям села Гаразджа, крестьяне обещают перекрыть трассу Луцк-Ровно.