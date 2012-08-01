Власенко: Тимошенко не видела окончательный вариант избирательного списка

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, которая проходит курс лечения в харьковской больнице «Укрзализныци», не видела окончательного варианта избирательного списка Объединенной оппозиции. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал ее защитник, "бютовец" Сергей Власенко."Юлия Владимировна видела списки Объединенной оппозиции. Однако ее встреча с Александром Турчиновым происходила за неделю до съезда. А списки согласовываются до последнего момента. Юлия Владимировна выразила Турчинову свои пожелания. Они обсудили общие подходы к формированию списков. Она делегировала Александру Валентиновичу право вносить изменения в предварительно согласованный ими вариант ", - отметил он.

По словам Власенко, экс-премьер не ставила перед Объединенной оппозицией условие, чтобы в списке были ее дочь Евгения и тетя Антонина Ульяхина.

Говоря о том, зарегистрирует ЦИК Тимошенко кандидатом в народные депутаты, "бютовец" отметил: "Не для того, чтобы Тимошенко принимала участие в выборах, Виктор Янукович, наплевав на законы, позицию украинских граждан и Европейского союза, давал команду ее арестовать. У них основная задача - устранение с политической арены основного конкурента".