Кличко уверен, что Матиос может быть министром культуры

20:09, 01 августа 2012
Политика
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Кличко не исключает, что писательница Матиос, которая вошла в избирательный список УДАРа, в будущем может стать министром культуры

Мария Матиос

Писательница Мария Матиос, которая вошла в первую пятерку в списке кандидатов в народные депутаты от УДАРа, может стать министром культуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение на пресс-конференции выразил лидер партии УДАР Виталий Кличко.

Он отметил, что идея включить М.Матиос в список партии принадлежит ему лично.

«Я уверен, что такой человек, как Мария Васильевна, может быть и министром культуры», - сказал В.Кличко.

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