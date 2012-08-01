Кличко уверен, что Матиос может быть министром культуры

Писательница Мария Матиос, которая вошла в первую пятерку в списке кандидатов в народные депутаты от УДАРа, может стать министром культуры Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение на пресс-конференции выразил лидер партии УДАР Виталий Кличко.

Он отметил, что идея включить М.Матиос в список партии принадлежит ему лично.

«Я уверен, что такой человек, как Мария Васильевна, может быть и министром культуры», - сказал В.Кличко.