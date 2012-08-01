Кличко уверен, что Матиос может быть министром культуры
20:09, 01 августа 2012Политика
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Кличко не исключает, что писательница Матиос, которая вошла в избирательный список УДАРа, в будущем может стать министром культуры
Кличко лично взял в список Матиос
Писательница Мария Матиос, которая вошла в первую пятерку в списке кандидатов в народные депутаты от УДАРа, может стать министром культуры Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, такое убеждение на пресс-конференции выразил лидер партии УДАР Виталий Кличко.
Он отметил, что идея включить М.Матиос в список партии принадлежит ему лично.
«Я уверен, что такой человек, как Мария Васильевна, может быть и министром культуры», - сказал В.Кличко.
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