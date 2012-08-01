Королевская проводит съезд в кукурузном поле

Съезд партии Наталии Королевской "Украина - вперед" начался со скандала между журналистами и неизвестным лицом, которое отгоняло их от Андрея Шевченко.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Перед съездом журналисты пытались взять комментарий у Шевченко, но неизвестный в розовой футболке отогнал их, заявив, что сейчас здесь будут идти главные участники съезда. При этом он начал толкать работников СМИ. В это время подбежал Андрей Шевченко и попросил его прекратить это и успокоиться.

На вопрос, готов ли он каждый день ходить в Верховную Раду, Шевченко сказал: "Я готов ко всему. Я уже такого насмотрелся за эти 4 дня ...".

На вопрос, где он провел эти 4 дня, футболист ответил: "В офисе".

Съезд партии проходит в кукурузном поле, на котором установлена сцена. В съезде принимает участие примерно тысяча человек.