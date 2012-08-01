Пинзеник ушел к Кличко

Съезд партии «УДАР Виталия Кличко» утвердил избирательные списки кандидатов в народные депутаты в общегосударственном и мажоритарных избирательных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, в первую пятерку избирательного списка «УДАРа» вошли: Виталий Кличко, Мария Матиос, Валентин Наливайченко, Оксана Продан и Виталий Ковальчук.

Шестым номером в списке идет Ирина Геращенко, седьмым – Виктор Пинзеник, восьмым – Наталия Агафонова, девятым – Артур Палатный, десятым – Павел Розенко.

В мажоритарных округах от «УДАРа», в частности, будут баллотироваться: на мажоритарный округ №139 была выдвинута народный депутат Ольга Герасимьюк, на округ №212 – народный депутат Кирилл Куликов и на округ №222 телеведущая Рена Назарова.

Всего от «УДАРа» в мажоритарных округах будет баллотироваться 225 кандидатов.

Перед утверждением списков кандидаты принесли присягу кандидата в народные депутаты, которая, в частности, содержит обещание «ни при каких обстоятельствах не входить в коалицию с Партией регионов и ее сателлитами».