«УДАР» назвал первую пятерку

15:36, 01 августа 2012
Политика
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Виталий Кличко, Мария Матиос, Валентин Наливайченко, Оксана Продан и Виталий Ковальчук возглавили список кандидатов на парламентские выборы.

Мария Матиос - вторая в списке

Партия «УДАР Виталия Кличко» объявила своих кандидатов в народные депутаты Украины, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, списки были объявлены сегодня на Х съезде партии.

В частности, на мажоритарный округ №139 был выдвинут народный депутат Ольга Герасимюк, на округ №212 – народный депутат Кирилл Куликов и на округ №222 - телеведущая Рена Назарова.

В целом от «УДАРа» в мажоритарных округах будут баллотироваться 225 кандидатов.

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