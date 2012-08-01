«УДАР» назвал первую пятерку

Партия «УДАР Виталия Кличко» объявила своих кандидатов в народные депутаты Украины, которые будут баллотироваться в мажоритарных округах.

Как передает корреспондент УНИАН, списки были объявлены сегодня на Х съезде партии.

В частности, на мажоритарный округ №139 был выдвинут народный депутат Ольга Герасимюк, на округ №212 – народный депутат Кирилл Куликов и на округ №222 - телеведущая Рена Назарова.

В целом от «УДАРа» в мажоритарных округах будут баллотироваться 225 кандидатов.