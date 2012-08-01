Афганцы поддержат на выборах Кличко

Об этом сегодня на съезде «УДАРа» заявил первый заместитель лидера Партии ветеранов Афганистана Сергей Куницин.

“Мы приняли решение, и мне как первому заместителю лидера партии поручено об этом заявить, подписать с вами соглашение и полностью поддержать Кличко... Вы привыкли отправлять в нокаут своих соперников, и когда к вашему “УДАРу” присоединится “афганский удар”, нужно будет отправить в политический нокаут тех, кто хочет поставить Украину на колени”, - сказал Виталию Кличко С.Куницин.

Он отметил, что сегодня сотни афганцев приехали, чтобы поддержать В.Кличко и его политическую силу. По его словам, афганцы возмущены тем, что власть бросает им “подачки”. С.Куницин отметил, что афганцы - люди чести, и поэтому им не в одну сторону “с голубыми”. “Нам не в одну сторону с ними, потому что они нас бросали и бросили”, - сказал С.Куницин.