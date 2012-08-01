Афганцы поддержат на выборах Кличко
Партия ветеранов Афганистана поддержит партию Виталия Кличко «УДАР» на выборах.
Об этом сегодня на съезде «УДАРа» заявил первый заместитель лидера Партии ветеранов Афганистана Сергей Куницин.
“Мы приняли решение, и мне как первому заместителю лидера партии поручено об этом заявить, подписать с вами соглашение и полностью поддержать Кличко... Вы привыкли отправлять в нокаут своих соперников, и когда к вашему “УДАРу” присоединится “афганский удар”, нужно будет отправить в политический нокаут тех, кто хочет поставить Украину на колени”, - сказал Виталию Кличко С.Куницин.
Он отметил, что сегодня сотни афганцев приехали, чтобы поддержать В.Кличко и его политическую силу. По его словам, афганцы возмущены тем, что власть бросает им “подачки”. С.Куницин отметил, что афганцы - люди чести, и поэтому им не в одну сторону “с голубыми”. “Нам не в одну сторону с ними, потому что они нас бросали и бросили”, - сказал С.Куницин.