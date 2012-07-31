Тюремщик: наряда вывозить Тимошенко в суд пока нет

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал начальник управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области Евгений Бараш, отвечая на вопрос о наличии наряда на вывоз экс-премьера.

«Нет, у меня наряда нет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Киевский райсуд Харькова, который рассматривает дело относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины», удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна была установить, в частности, состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях.

Суд обязал Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провести соответствующую экспертизу состояния здоровья Ю.Тимошенко.

23 июля на судебном заседании по делу ЕЭСУ судья Киевского райсуда Харькова Константин Садовский зачитал вывод судмедэкспертизы, проведенной согласно медицинской документации Ю.Тимошенко. По его словам, обнаруженные во время судмедэкспертизы заболевания у экс-премьер-министра являются хроническими, не тяжелыми и не угрожают жизни экс-премьера. Судмедэксперты установили, что состояние здоровья Ю.Тимошенко стабильно удовлетворительное, не мешает ей воспринимать устную и письменную информацию.

Кроме того, судья, цитируя результаты экспертизы, отметил, что судмедэксперты не видят медицинских противопоказаний относительно участия Ю.Тимошенко в мероприятиях за пределами медицинского учреждения.

27 июля газета «Сегодня» ср ссылкой на сотрудников Государственной пенитенциарной службы написала, что назначенное на 31 июля заседание Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ, вероятнее всего, состоится при личном участии экс-премьера, которую привезут из Центральной больницы «Укрзалізниці».

В тот же день, 27 июля, защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко сообщил, что в больнице «Укрзалізниці» в Харькове готовится помещение для участия экс-премьера в судебном процессе относительно ЕЭСУ в режиме видеоконференции. От отметил, что любые попытки «притянуть» Ю.Тимошенко на видеоконференцию будут незаконными.

Вчера, 30 июля, в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины заявили, что Ю.Тимошенко отказалась принимать участие в завтрашнем заседании суда по рассмотрению дела