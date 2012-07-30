Повалий рассказала, когда перестала испытывать стыд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во время выступления перед участниками XIV съезда Партии регионов, который проходит в Киеве.

«Я верю в вас, Виктор Федорович, и в вашу команду. Не вижу иной политической силы, которая способна вывести Украину на путь развития», - сказала Т.Повалий.

Она отметила, что знает много лидеров Партии регионов как успешных людей. «Признаюсь, что я перестала испытывать стыд перед иностранными гостями в «Борисполе». Очень хочется, чтобы политика в Украине стала моральной», - сказала Т.Повалий.

Во время выступления председатель Партии регионов, премьер-министр Николай Азаров поправил для Т.Повалий микрофон, поскольку он был для нее высоковат. Т.Повалий поблагодарила главу правительства за это.

Как сообщал УНИАН, по словам лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова, ожидается, что Т.Повалий будет вторым номером в избирательном списке ПР.