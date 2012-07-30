ЦИК в первый день приняла документы 146 кандидатов

Сегодня, 30 июля, Центральная избирательная комиссия в соответствии с избирательным законом начала прием документов для регистрации кандидатами в народные депутаты в общегосударственном избирательном округе и в одномандатных избирательных округах.

Как сообщили УНИАН в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии, по состоянию на 18.00 ЦИК приняла документы для регистрации кандидатами в народные депутаты в мажоритарных округах от 146 человек из 26 регионов Украины.

Из них 125 человек – самовыдвиженцы, а 21 человека в мажоритарных округах выдвинули 4 политические партии, в частности: «Народная инициатива» – 8 человек, «Молодежная партия» – 10, «Блоковая партия» – 1, партия «Отчизна» – 2 человек.

Наибольшее количество документов «мажоритарщиков» поступило для регистрации в округах города Киева – 10, Львова – 8, в Тернопольской области – 7.

Как отметили в ЦИК, выдвижение кандидатов политическими партиями по партийным спискам и в одномандатных округах продлится по 9 августа включительно.

Документы для регистрации как партийных списков, так и кандидатов в мажоритарных округах подаются в Центральную избирательную комиссию по 13 августа включительно. После чего ЦИК не позже, чем на пятый день, должна принять решение о регистрации или отказе в регистрации кандидатами в народные депутаты Украины.

Таким образом, принятие ЦИК решений о регистрации (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты в общегосударственном избирательном округе и в одномандатных избирательных округах должно завершиться 18 августа 2012 года.