Герман хотела бы развивать страну в Верховной Раде
18:52, 30 июля 2012Политика
1519 0
Советник Президента - руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам Администрации Президента Анна Герман хочет стать народным депутатом.
Герман говорит, что и в парламенте будет приносить пользу
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в фойе Международного выставочного центра в Киеве, где в 18.00 начнется XIV съезд Партии регионов.
По словам А.Герман, она еще не знает, будет ли включена в избирательный партийный список.
«Как решат мои друзья, так и будет. Я бы хотела пойти в парламент, каждая ветвь украинской власти должна развивать Украину. Я хочу пойти в парламент, который будет работать на страну, и я там принесу пользу Украине», - сказала А.Герман.
Сегодня на съезде будет утвержден партийный избирательный список.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter