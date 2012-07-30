Герман хотела бы развивать страну в Верховной Раде

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в фойе Международного выставочного центра в Киеве, где в 18.00 начнется XIV съезд Партии регионов.

По словам А.Герман, она еще не знает, будет ли включена в избирательный партийный список.

«Как решат мои друзья, так и будет. Я бы хотела пойти в парламент, каждая ветвь украинской власти должна развивать Украину. Я хочу пойти в парламент, который будет работать на страну, и я там принесу пользу Украине», - сказала А.Герман.

Сегодня на съезде будет утвержден партийный избирательный список.