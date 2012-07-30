Второй номер в избирательном списке ПР - певица

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов.

Ожидается, что вторым номером в списке будет певица Таисия Повалий, третьим – вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей Тигипко, четвертым - секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Клюев, пятым - лидер фракции ПР А.Ефремов. Шестым номером в списке будет первый заместитель главы Администрации Президента Ирина Акимова.