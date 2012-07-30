Завтра УНП, НУ и КУН сольются в одно

Завтра, 31 июля, в Октябрьском дворце (ул. Институтская, 1) состоится объединительный съезд Украинской Народной Партии, «Нашей Украины» и Конгресса Украинских Националистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УНП, на съезде будет утверждена программа объединения и выдвинуты кандидаты в народные депутаты. Избирательный список объединения будет выдвигать «Наша Украина». По окончании съезда (ориентировочно в 16.30) состоится брифинг лидеров объединения. Аккредитация проводится по телефонам: (066) 320-57-24, (050) 444-65-28.

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