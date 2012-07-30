Коммунисты «сплавили» молодость и опыт в первой пятерке

В первую пятерку кандидатов в народные депутаты от Компартии Украины в многомандатном округе войдут Первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко, председатель Совета Организации ветеранов Украины Петр Цыбенко, первый секретарь Луганского обкома Компартии Спиридон Килинкаров, представительница научных кругов Ирина Спирина и лидер Ленинского комсомола Украины Александр Присяжнюк.

Об этом представителям СМИ заявил первый секретарь ЦК КПУ Петр Симоненко, сообщает сайт КПУ. "Мы подтвердили, что наш список - это сплав молодости и опыта", - подчеркнул лидер КПУ.