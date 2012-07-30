Тимошенко не далась украинским врачам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей сообщила журналистам председатель международной медицинской комиссии, заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко, говоря о результатах визита врачей берлинской клиники «Шарите» в харьковскую больницу.

«Во время визита был проведен осмотр пациентки немецкими врачами. От осмотра врачами украинской стороны пациентка воздержалась», - сказала Р.Моисеенко.

Вместе с тем она отметила, что украинские и немецкие медики обсудили схемы медикаментозного лечения Ю.Тимошенко, а также согласовали другие вопросы процесса реабилитации экс-премьера.

«Не было ни одного пункта, по которому мы не нашли консенсуса», - сказала Р.Моисеенко. «Самое главное, что найден хороший консенсус, который касается дальнейшего продления реабилитационной терапии на определенное время, которое будет определяться в зависимости от тех схем реабилитации, которые будут приняты немецкими врачами и которые будут выполняться в большей степени украинскими врачами», - добавила заместитель министра.

С точки зрения Р.Моисеенко, срок реабилитации Ю.Тимошенко в харьковской больнице продолжается достаточно долго. «На сегодняшний день это не совсем укладывается в те медицинские стандарты и технологии, которые обычно используются, но и сама ситуация нестандартная», - подчеркнула Р.Моисеенко.

Как сообщал УНИАН, медики берлинской клиники «Шарите» заявили, что экс-премьер-министру Ю.Тимошенко необходимо как минимум 8 недель для продолжения лечения.