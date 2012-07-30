Коммунисты собрались на съезд
14:09, 30 июля 2012Политика
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В Киеве начался 45-й съезд Коммунистической партии Украины.
Петр Симоненко взял слово
Как передает корреспондент УНИАН, на съезде присутствует 289 делегатов из 299.
Делегаты утвердили повестку дня своей работы. Они планируют рассмотреть вопросы по предвыборной программе и задачам КПУ на период избирательной кампании-2012, а также вопрос о выдвижении кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и общегосударственном многомандатном избирательном округе от Компартии.
Первым на съезде выступает председатель КПУ Петр Симоненко.
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