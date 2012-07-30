Коммунисты собрались на съезд

Как передает корреспондент УНИАН, на съезде присутствует 289 делегатов из 299.

Делегаты утвердили повестку дня своей работы. Они планируют рассмотреть вопросы по предвыборной программе и задачам КПУ на период избирательной кампании-2012, а также вопрос о выдвижении кандидатов в народные депутаты в одномандатных избирательных округах и общегосударственном многомандатном избирательном округе от Компартии.

Первым на съезде выступает председатель КПУ Петр Симоненко.