Жена Луценко будет баллотироваться в нардепы

Как передает корреспондент УНИАН, она вошла в список от Объединенной оппозиции «Батькивщина» на выборах в Верховную Раду. По списку Объединенной оппозиции в парламент будут баллотироваться также Андрей Кожемякин, Мустафа Джемилев, Андрей Парубий, Александра Кужель, Арсен Аваков и другие.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве проходит съезд Объединенной оппозиции «Батькивщина». Его делегаты приняли первую пятерку списка, в которую вошли Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Александр Турчинов и Юрий Луценко

Далее в избирательном списке Объединенной оппозиции идут Вячеслав Кириленко, Григорий Немыря, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Николай Томенко.