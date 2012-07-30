Тимошенко и Луценко вошли в первую пятерку оппозиции
09:02, 30 июля 2012Политика
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Юлия Тимошенко, Арсений Яценюк, Анатолий Гриценко, Александр Турчинов и Юрий Луценко вошли в первую пятерку списка от Объединенной оппозиции «Батькивщина» на выборах в Верховную Раду.
Тимошенко и Луценко - в первой пятерке
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял съезд оппозиции, который проходит в Киеве.
После того, как А.Турчинов объявил, что первым номером списка избрана Ю.Тимошенко, делегаты съезда скандировали «Юля, Юля!».
Далее в избирательном списке Объединенной оппозиции идут Вячеслав Кириленко, Григорий Немыря, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Николай Томенко.
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