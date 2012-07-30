Тимошенко и Луценко вошли в первую пятерку оппозиции

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял съезд оппозиции, который проходит в Киеве.

После того, как А.Турчинов объявил, что первым номером списка избрана Ю.Тимошенко, делегаты съезда скандировали «Юля, Юля!».

Далее в избирательном списке Объединенной оппозиции идут Вячеслав Кириленко, Григорий Немыря, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Николай Томенко.