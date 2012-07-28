Власенко думает, что Тимошенко могут принудительно доставить в суд

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

Защитник отметил, что в заключении нет утвердительного ответа на прямой вопрос по поводу возможности Ю.Тимошенко принимать участие в судебном заседании 31 июля.

«Я еще раз обращаю внимание, что эти эксперты, которые полностью работали под началом Харьковской областной государственной администрации, которые полностью контролировались, которые нарушили закон, написав это экспертное заключение, они все равно не смогли ответить на вопрос: «Да, Тимошенко может принимать участие в судебных заседаниях». Они написали просто какой-то набор слов, который можно трактовать, как угодно. Например, очень хорошо сюда подходит посещение цирковых представлений клоунов, поход в кинотеатр, поход в парк культуры и отдыха под это подпадает, поскольку это мероприятия за пределами клиники, которые требуют концентрации, а также восприятия устного и письменного языка», - сказал С.Власенко.

Защитник отметил, что судмэдексперты вообще не имеют права определять, может ли подсудимый принимать участие в судебных заседаниях. «Они знают, что на этот вопрос они отвечать не имеют права, потому что это им запрещено законом. Это не их вопрос», - отметил он.

С.Власенко допустил, что, имея такое заключение судмедэкспертизы, власть будет пытаться 31 июля принудительно доставить Ю.Тимошенко в суд.

«Они могут пытаться ее доставить, они же не просто так эту незаконную экспертизу проводили. Конечно, они проводили ее для того, чтобы прикрыться какой-то бумажкой и попытаться доставить ее», - сказал защитник.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Киевский райсуд Харькова, который рассматривает дело, касающееся корпорации «Единые энергетические системы Украины», удовлетворил ходатайство прокуроров о назначении Ю.Тимошенко комиссионной судебно-медицинской экспертизы, которая должна была установить, в частности, состояние здоровья экс-премьера, возможность ее участия в судебных заседаниях.

Суд обязал Харьковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы провести соответствующую экспертизу состояния здоровья Ю.Тимошенко.

23 июля на судебном заседании по делу ЕЭСУ судья Киевского райсуда Харькова Константин Садовский огласил заключение судмедэкспертизы, проведенной по медицинской документации Ю.Тимошенко. По его словам, выявленные во время судмедэкспертизы заболевания у экс-премьер-министра являются хроническими, не тяжелыми и не угрожают жизни экс-премьера. Судмедэксперты установили, что состояние здоровья Ю.Тимошенко стабильно удовлетворительное, не препятствует ей в восприятии устной и письменной информацию.

Кроме того, судья, цитируя результаты экспертизы, отметил, что судмэдексперты не видят медицинских противопоказаний для участия Ю.Тимошенко в мероприятиях за пределами медицинского учреждения.

31 июля должно состояться очередное слушание уголовного дела против Ю.Тимошенко относительно ЕЭСУ. 27 июля газета «Сегодня» со ссылкой на сотрудников Государственной пенитенциарной службы написала, что назначенное на 31 июля заседание Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ, вероятнее всего, состоится при личном участии экс-премьера, которую привезут из Центральной больницы «Укрзалізниці».