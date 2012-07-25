Колесниченко рассказал комиссару ОБСЕ, как в Украине поддерживают языковой закон

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом он сказал сегодня во время встречи с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнутом Воллебеком.

В.Колесниченко подчеркнул, что за основу законопроекта об основах языковой государственной политики взят доклад Верховного комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнута Воллебека в Варшаве в 2009 году на международной конференции.

«Главное в том, что страны, которые поддерживают развитие языков национальных меньшинств, обязаны обеспечить их развитие не только в местах компактного проживания этих национальных групп, но и на всей территории страны для успешной интеграции этих нацменьшинств в общую политическую нацию государства», - отметил В.Колесниченко.

Он также сообщил, что никакого раскола по поводу закона о языках в обществе нет.

«Высказывание отдельных групп политиков не отражают общее настроение общества. Это очевидно. За 10 дней в стране собрано более 1 млн подписей в поддержку законопроекта, и мы прекратили сбор подписей, потому что в этом не было необходимости. Также мы уже получили решение 18-ти областных и городских советов в поддержку данного законопроекта», - добавил В.Колесниченко.

Парламентарий напомнил, что закон о языках гарантирует, что единым государственным языком в Украине остается украинский язык, и только в местах компактного проживания национальных меньшинств дается право использовать наряду с государственным региональный язык.

В свою очередь, К.Воллебек обратил внимание народного депутата на то, что закон о языках требует особого внимания и обсуждения.

В.Колесниченко подчеркнул, что «регионалы» уже на протяжении трех месяцев предлагают самый широкий общественный диалог для обсуждения языкового закона. «Но до настоящего момента ни одно заседание круглого стола не состоялось, ни одной конкретной претензии ни по одной статье предъявлено не было. Есть только политические девизы и лозунги, не имеющие отношения к закону», - заявил он.

Также собеседники обсудили вопрос финансового обоснования закона о языках. В.Колесниченко проинформировал Верховного комиссара о том, что на реализацию положений данного закона необходима небольшая сума, посильная для госбюджета.

«Также, учитывая то, что в Европе недостаточно проинформированы о реальной ситуации в Украине, мы подготовили перевод на английский язык периодического общественного отчета об исполнении Украиной Хартии региональных языков. Этот отчет мы отправим всем экспертам, депутатам Европарламента и правозащитным организациям», - добавил депутат-«регионал».

Как сообщал УНИАН, 3 июля Верховная Рада 248 голосами приняла закон «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и В.Колесниченко. Законом предусмотрено, что русский язык может стать региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины из 27.

Принятие этого закона спровоцировало акции по всей стране в защиту украинского языка.

В то же время оппозиция заявила, что закон принят с нарушениями, ряд депутатов отозвали свои голоса.

Президент пообещал, что определится относительно подписания языкового закона после получения экспертной оценки.