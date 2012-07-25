Украинцы Америки требуют освободить Тимошенко и Луценко

Украинский конгрессовый комитет Америки призывает представителей украинского общества и его организации поддержать резолюцию, инициированную конгрессменом-республиканцем Кристофером Смитом, с требованием освобождения политически осужденных экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко и других представителей предыдущего правительства Украины, а также о введении санкций в отношении чиновников Украины, причастных к серьезным нарушениям прав человека, антидемократическим действиям, коррупции, и в отношении должностных лиц, которые непосредственно способствовали и принимали участие в избирательном преследовании лидеров оппозиции.

Об этом говорится в официальном сообщении Украинской национальной информационной службы Украинского конгрессового комитета Америки (УНЕС).

"За последние несколько лет правления Виктора Януковича Украина переживает неконтролируемое падение вниз по спирали, что ведет к демократическому регрессу, свидетельством чего стало избирательное преследование бывших правительственных чиновников, несоблюдение основных прав человека и притеснение СМИ", - говорится в сообщении УНЕС, которое цитирует сайт Tymoshenko.UA.

УНЕС также приводит образец письма к членам Конгресса США и адрес, по которому его можно отправить.

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Проект резолюции об Украине зарегистрирован в Конгрессе США 13 июля.

Конгрессмен К.Смит предлагает Палате представителей Конгресса США принять резолюцию с требованием освободить политических осужденных Ю.Тимошенко, Ю.Луценко и других членов предыдущего правительства Украины, а также признать, что их преследование носит политический характер.

К.Смит также считает целесообразным введением визовых санкций в отношении "украинских чиновников, замешанных в серьезных нарушениях прав человека, в антидемократических действиях или коррупции, которая подрывает или причиняет вред демократическим институтам в Украине, а также в отношении должностных лиц, которые непосредственно способствовали и принимали участие в избирательном преследовании лидеров оппозиции".

Украинская национальная информационная служба (УНИС), которая была основана в 1977 году, является вашингтонским бюро УККА по вопросам общественных отношений. УНИС работает над поддержкой связей между украинским обществом и членами Конгресса, должностными лицами правительства, средствами массовой информации и научными организациями.