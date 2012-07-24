Экс-глава ЦИК: от видеокамер пользы не было и нет

В частности, в интервью «Главкому» он вспомнил о деталях подобного опыта во времена своей работы в ЦИК.

По словам Я.Давыдовича, идея установить веб-камеры на участках на президентских выборах в 2004 году принадлежала тогдашнему председателю ЦИК Сергею Кивалову, и возникла она после поездки С.Кивалова в Россию, где на выборах в то время с окружными комиссиями была видеосвязь.

«Мы тогда много на это денег дали, под эксперимент попали участки в Одесской, Киевской, Черкасской и еще нескольких областях», - отметил экс-председатель ЦИК, добавив: «Насколько я помню, более миллиона гривен потратили в 2004 году на веб-камеры. Мы этих веб-камер купили столько, что я потом не знал, куда их деть. Я их едва сбыл Луценко в МВД».

Однако, по словам Я.Давыдовича, в день голосования обнажились все недостатки этой идеи. «Во-первых, связь была очень некачественной. Во-вторых, информация с веб-камер на участках бессодержательная, она ничего нам не дала: кутерьма, идет голосование, люди ходят - ничего не понятно. Никакого полезного эффекта мы не получили», - констатировал он.

Оценивая этот опыт, Я.Давыдович отмечает: «Сейчас я не вижу смысла в веб-камерах на участках. Более того, у нас еще и телефонной нормальной связи с частью избирательных участков Закарпатской и Черновицкой области нет. Там бывает, что одалживают у военных кабель, чтобы установить связь. Мобильного покрытия в некоторых местах также нет, а они об оптоволокне думают, о таких высоких материях. Нужно же реально смотреть на ситуацию».

Относительно самого процесса слежения за нарушениями на участках с помощью веб-камер, экс-председатель ЦИК рассказал, как это происходило: «Включили мы камеру, показывает нам голосование на участке. И что? Там стоит толпа людей, ходят, что-то происходит. Что это дает? Ничего. Была бы там драка или что-то похожее, но это же будут 34 тысячи участков, кто их будет отслеживать?».

На вопрос, могли ли данные с камер быть доказательством в суде или фигурировать в деле уже после выборов, Я.Давыдович ответил негативно. «Законодательством это не предусмотрено. Нам десятки кассет присылали с видео нарушений вместе с жалобами. Смотрели мы их в ЦИК. Судья потом посмотрит. А что дальше? Решения по ним не принимаются, судебные решения принимаются на основании документов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2012 год относительно выделения средств на оснащение избирательных участков системами видеонаблюдения.

С целью обеспечения публичности и открытости избирательного процесса во время проведения очередных выборов народных депутатов Украины законом предусмотрено выделить Центральной избирательной комиссии средства по отдельной бюджетной программе "Создание и внедрение системы видеонаблюдения на обычных избирательных участках на постоянной основе во время выборов народных депутатов Украины в 2012 году" средства в объеме 993,6 млн грн для оснащения избирательных участков системами видеонаблюдения.

Ранее, 2 июля, премьер-министр Николай Азаров заявил, что во время выборов в Верховную Раду Украины на избирательных участках установят 34 тысячи видеокамер для наблюдения за ходом голосования.