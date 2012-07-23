Губернатор не считает налоговые проверки давлением на оппозицию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Нет, не связываю», - заявил губернатор.

При этом А.Шишацкий добавил: «Я не знаю в лицо оппозиционеров и, по большому счету, ничего конкретного предъявлено не было по поводу власти. А то, что где-то проходит какая-то проверка и совпадает с человеком, который ведет оппозиционную работу, это не значит, что надо говорить о давлении. Сегодня сотни проверок проводятся правоохранительными органами».

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Как сообщал УНИАН, в Донецке глава предвыборного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Ярошенко назвал «политическим беспределом» обыски налоговиков в офисе компании, одним из учредителей которой является его дочь.

Он заявил, что обыски в Мариуполе 19 июля он связывает со своей пресс-конференцией 17 июля, когда призвал жителей Донецкой области принять участие в акции «Украина против Януковича».

«Не прошло и двух суток, как в офис фирмы, одним из учредителей которых является моя дочь, пришли с очередной проверкой», - сказал А. Ярошенко.

И добавил: «Я расцениваю этот факт (обыска) как акт политического давления на меня как лидера оппозиции через моих родственников».

Донецк. 23 июля, УНИАН. Председатель Донецкой областной государственной администрации Андрей Шишацкий не связывает начавшиеся в регионе налоговые проверки компаний, принадлежащих оппозиционерам и их родственникам, с каким-то политическим давлением власти перед парламентскими выборами в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Нет, не связываю», - заявил губернатор.

При этом А.Шишацкий добавил: «Я не знаю в лицо оппозиционеров и, по большому счету, ничего конкретного предъявлено не было по поводу власти. А то, что где-то проходит какая-то проверка и совпадает с человеком, который ведет оппозиционную работу, это не значит, что надо говорить о давлении. Сегодня сотни проверок проводятся правоохранительными органами».

***

Как сообщал УНИАН, в Донецке глава предвыборного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» Александр Ярошенко назвал «политическим беспределом» обыски налоговиков в офисе компании, одним из учредителей которой является его дочь.

Он заявил, что обыски в Мариуполе 19 июля он связывает со своей пресс-конференцией 17 июля, когда призвал жителей Донецкой области принять участие в акции «Украина против Януковича».

«Не прошло и двух суток, как в офис фирмы, одним из учредителей которых является моя дочь, пришли с очередной проверкой», - сказал А. Ярошенко.

И добавил: «Я расцениваю этот факт (обыска) как акт политического давления на меня как лидера оппозиции через моих родственников».