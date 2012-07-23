Племянника Герман освободили под залог

Эту информацию корреспонденту УНИАН подтвердила начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что согласно решению суда двое хулиганов, которые находились в изоляторе временного содержания Львова, были освобождены из-под стражи.

Как сообщал УНИАН, по данным источника в МВД, против племянника А.Герман львовянина Олега Б. возбуждено уголовное дело за хулиганство (ч.4 ст. 296 Уголовного кодекса).

Он возле ночного клуба во Львове избил беременную женщину, а также женщину-следователя. Кроме того, оказывал сопротивление при задержании, информировал собеседник агентства.

Правоохранители задержали Олега Б., а также одного из его охранников, жителя Киевской области.