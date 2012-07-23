Против племянника Герман возбудили уголовное дело

Об этом сообщил УНИАН источник в Министерстве внутренних дел Украины.

По информации собеседника агентства, 21 июля около 6 часов утра в Сиховский райотдел милиции Львова поступило сообщение о том, что возле ночного клуба «Райончик» на проспекте Красной калины во Львове неизвестные бьют женщин.

На месте события следственно-оперативная группа установила, что случайные свидетели увидели, как из помещения ночного клуба мужчина вывел женщину на позднем сроке беременности и возле клуба начал беспощадно бить. Свидетели, а это были два юноши и две девушки, бросились защищать беременную женщину. В это время их начала бить охрана, сопровождавшая мужчину, который бил беременную. Вследствие этого, защитники беременной женщины получили многочисленные травмы. Пострадали две девушки и парень, одной из девушек охранник разбил голову бутылкой.

По информации источника, сотрудники следственно-оперативной группы и наряд патрульно-постовой службы, которые пытались остановить драку, получили отпор от рассвирипевшего мужчины и его охраны. Мужчина дал указание охране «мочить ментов».

В результате действий охранников женщина-следователь получила многочисленные травмы и была госпитализирована в больницу с диагнозом «сотрясение мозга», «закрытая черепно-мозговая травма» и «ушибы тела».

Работникам милиции удалось остановить драку. Был задержан мужчина, избивавший беременную женщину, и свидетелей этого, а также избивший женщину-следователя. Этим мужчиной оказался 29-летний львовянин Б., который приходится племянником советнику Президента Украины А.Герман. Также задержан один из его охранников, житель Киевской области. Они оба на данный момент находятся в изоляторе временного содержания города Львова.

Проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело согласно ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса, информировал источник в МВД.

В отделе связей с общественностью МВД Украины во Львовской области корреспонденту УНИАН подтвердили факт инцидента возле ночного клуба во Львове и возбуждения уголовного дела по факту хулиганских действий. Также подтвердили, что задержаны два человека. Однако деталей не сообщили, ссылаясь на то, что продолжается расследование.