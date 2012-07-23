Власенко прогнозирует, что без Тимошенко суд заседать не будет

Об этом сказал С.Власенко в телефонном комментарии УНИАН.

По его словам, на данный момент Ю.Тимошенко не доставлена в суд. «Пока тишина. Если ее не доставили до этого времени, то к началу суда ее доставлять не будут», - сказал он.

По мнению С.Власенко, если Ю.Тимошенко не привезут на судебное заседание, то, скорее всего, судья объявит перерыв. «Скорее всего, они объявят перерыв, только неизвестно, какой», - сказал С.Власенко.