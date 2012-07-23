Власенко прогнозирует, что без Тимошенко суд заседать не будет
09:30, 23 июля 2012Политика
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Защитник Юлии Тимошенко Сергей Власенко не владеет информацией, будут ли доставлять его подзащитную в Киевский райсуд Харькова, где сегодня будет рассматриваться дело в отношении ЕЭСУ.
|Власенко говорит, что пока тишина
Об этом сказал С.Власенко в телефонном комментарии УНИАН.
По его словам, на данный момент Ю.Тимошенко не доставлена в суд. «Пока тишина. Если ее не доставили до этого времени, то к началу суда ее доставлять не будут», - сказал он.
По мнению С.Власенко, если Ю.Тимошенко не привезут на судебное заседание, то, скорее всего, судья объявит перерыв. «Скорее всего, они объявят перерыв, только неизвестно, какой», - сказал С.Власенко.
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