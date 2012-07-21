Под Севастополем 80 тысяч людей горюют по Советскому Союзу

Байк-шоу, организованное московским мотоклубом "Ночные волки", началось под Севастополем сегодня ночью.

По данным организаторов, на мероприятии собрались не менее 80 тысяч человек, сообщает РИА «Новости».

Байк-шоу, которое проходит уже четвертый год подряд, призвано показать единство народов России, Украины и Беларуси. Специальная программа с большим количеством спецэффектов, видео- и лазерной анимацией, каскадерскими трюками была посвящена состоявшемуся 225 лет назад путешествию российской царицы Екатерины II в Крым.

Театрализованное представление, показанное на территории бывшего карьера у горы Гасфорта недалеко от города Балаклава, началось с аллегорической демонстрации распада Советского Союза: сшитый из полотна земной шар с контурами границ СССР под музыку разорвали на куски люди в черных костюмах.

"Байк-шоу посвящено стране, в которой я родился, и которой больше нет", - сказал журналистам главный организатор фестиваля, лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов по прозвищу Хирург.

В 2009 году фестиваль был посвящен Черноморскому флоту РФ, который базируется в Севастополе, в 2010 году - 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В 2011 году основной идеей шоу стало возрождение единства славянских народов, экономической и политической мощи России.

На открытии байк-шоу присутствовал командующий ЧФ РФ контр-адмирал Александр Федотенков и руководители Севастополя.