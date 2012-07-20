Соратники Тимошенко догадываются, почему Минздрав «распереживался»

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии.

«В партии «Батьківщина» возмущены наглыми и лживыми заявлениями Министерства здравоохранения о том, что незаконно осужденную Юлию Тимошенко якобы долго лечат», - говорится в заявлении.

Авторы документа подчеркивают, что «для настоящих врачей главное задание - вылечить пациента, независимо от того, сколько будет длиться процесс выздоровления. У «политических специалистов» из Минздрава другая цель - подстроить сроки лечения под график судилищ над Юлией Тимошенко, составленный режимом на Банковой».

Также, отмечают в «Батьківщині», лечение Ю.Тимошенко не длится «почти три месяца», как утверждает Минздрав, потому что лидера оппозиции с 9 мая, когда перевезли в больницу, и до начала июня лишь выводили из состояния голодовки, а лечить начали лишь в июне.

Во-вторых, еще в феврале немецкие врачи, когда провели исследование здоровья Ю.Тимошенко, заявили, что лечение будет длительным – более полугода. Впоследствии, после начала процесса лечения, врачи клиники «Шарите» подтвердили свои прогнозы, и заявили, что болезнь почти хроническая, и что полгода лечения - это еще позитивный прогноз, напомнили в партии.

Почему-то тогда, отметили в «Батьківщині», комиссия Минздрава не спорила с заключениями немецких специалистов, а министр Раиса Богатырева сказала, что теперь ответственность за лечение Ю.Тимошенко несут немецкие врачи.

«Однако после команды с Банковой об ускорении процесса по позорному делу «об устных указаниях Тимошенко в 1997 году», провокации вокруг лечения Ю.Тимошенко, в том числе и со стороны Минздрава, снова активизировались», - подчеркнули в партии.

«Стыдно даже читать, когда Минздрав жалуется, что немецкие врачи не сообщают о промежуточных результатах лечения лидера оппозиции. Мы напоминаем, что эти вопросы во всем цивилизованном мире являются предметом врачебной тайны, которая никогда не нарушается нормальными и профессиональными врачами», - говорится в заявлении.

Кроме того, заявили в «Батьківщині», также не понятно, какой информации от Минздрава и пенитенциарной службы можно верить: вчерашней о том, что Ю.Тимошенко лечат по протоколу немецких врачей, или сегодняшней - о том, что протокол лечения засекречен.

«Поэтому, если кто-то и преследует политические мотивы, так это режим Януковича и исполнители заданий с Банковой, которые незаконно держат лидера оппозиции за решеткой по сфабрикованному делу, почти полгода лишали Юлию Тимошенко медицинской помощи и постоянно чинят провокации вокруг лечения лидера оппозиции, хотя процесс лечения должен быть делом двоих - врача и пациента», - отмечают в «Батьківщині».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июля, Минздрав выразил обеспокоенность по поводу того, что реабилитация Ю.Тимошенко «продолжается уже достаточно длительный срок, не присущий для лечения и профилактики таких проблем, которые диагностированы у пациентки».