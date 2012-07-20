В Харькове журналистка объявила голодовку

Как сообщила она корреспонденту УНИАН, сегодня в 10.40 она вышла на площадь Свободы, где уже 16-й день подряд продолжается акция протеста против языкового закона.

«Сегодня я вышла на площадь, и пью только воду. До этого я два дня дома пробовала поголодать (пила воду, ела только помидоры), чтобы убедиться, что я смогу, чтобы не вышло так, что вышла, полдня поголодала, и побежала домой есть. Сейчас я уверена, что смогу», - сказала Ж.Титаренко.

Она подчеркнула, что будет голодать бессрочно, находиться на площади Свободы круглосуточно. По словам 24-летней журналистки, она, как и другие участники акции протеста в Харькове и Киеве, требует отмены закона о принципах государственной языковой политики, который предоставляет русскому языку статус регионального.

«Я решила, что лучше я должна быть здесь. Чувствую внутреннюю потребность», - отметила Ж.Титаренко.

Как сообщал УНИАН, бессрочная акция протеста против языкового закона началась в Харькове 3 июля. Участники акции находятся на площади Свободы круглосуточно. Представители местной власти и правоохранители запретили им устанавливать палатки, поэтому люди ночуют в спальных мешках на кариматах.