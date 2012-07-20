Регионал агитирует бездорожные села с вертолета (видео)

Очевидцы зафиксировали на видео прилет народного депутата в село Городное Болградского района Одесской области. Вертолет приземлился прямо на поле, поднял много пыли и привлек внимание местных жителей, сообщает Украинская правда.

Местным детям Игорь Плохой раздал фуражки и футболки. А вот сам перелет, как предполагает издание, мог обойтись нардепу в 12 тысяч долларов. Ведь вертолет, на котором прилетел депутат, еще в мае числился за компанией "Challenge Aero", которая в том числе предоставляет услуги перелетов по территории Украины.

Как рассказали местные жители, это не первый приезд Плохого в Городное, которое входит в 142 округ, где он намерен баллотироваться в Верховную Раду. По инфомарции жителей, после общения с ними, он поехал на местный стадион.

Также известно, что он был в другом селе - Кулевча Саратского района, которое также входит в избирательный округ № 142.

"На юге Одесской области почти нет дорог, а он использует вертолет, хотя был депутатом ВР уже почти 10 лет и никакой дороги не сделал", - возмутился один из местных жителей.

Также известно, что Плохого встречали два сержанта государственной охраны и несколько джипов, один из которых зарегистрирован на другого депутата-регионала - Александра Лещинского.