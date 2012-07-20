Тюремщики заявляют, что Тимошенко отказалась ехать в суд

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины, 19 июля администрация Качановской исправительной колонии № 54 ознакомила Ю.Тимошенко с вызовом ее в суд для участия в заседании по делу ЕЭСУ, запланированном на 23 июля.

Об отказе Ю.Тимошенко принимать участие в судебном слушании был составлен соответствующий акт.

Как напомнили в пенитенциарной службе, уже шестой раз подряд Ю.Тимошенко отказывается принимать участие в судебных заседаниях по делу ЕЭСУ и по рассмотрению ее кассационной жалобы.