Ландик подтвердил, что отозвал заявление против LB.ua

Об этом он сказал в эфире телеканала ТВi.

Депутат подтвердил, что отозвал свое заявление о вмешательстве в личную жизнь.

"Мы спрашивали этого прокурора, и прокурор города был, и заместители там были, как они нам рассказали, и мне ранее рассказали, когда я им отнес свое заявление, после извинения Кошкиной, к ней нет никаких претензий, мне сказали, что "ну не имеете, то не имеете", - приводит его слова Украинская правда.

"Я говорю: Так все закрыто? А они говорят: "Нет, это не против личности, это статья, если против государства там, против государственного деятеля. И мы будем продолжать проверку", - пересказал депутат.

Ландик уточнил, что "был доволен тем, что прокурор заявил: "Вот 26-го уже должна совсем закончиться проверка, а уголовное дело ни на кого не будет возбуждено. Ни на Кошкину, ни на LB.ua".

"Ну тогда и хорошо, бог даст, но если эти слова и эти заявления их с делом сойдутся", - отметил депутат.

Перед демонстрацией интервью гендиректор телеканала Николай Княжицкий сообщил, что запись была сделана до возбуждения уголовного дела против LB.ua.