Власенко говорит, что Тимошенко окна бить не собиралась

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед больницей заявил защитник Ю.Тимошенко Сергей Власенко, комментируя соответствующее вчерашнее заявление экс-премьера после того, как ей отказались предоставить возможность воспользоваться телефоном.

С.Власенко сказал, что, в соответствии с частью пятой статьи 110 Уголовно-исполнительного кодекса, «осужденным предоставляется право на телефонные разговоры без ограничения их количества под контролем администрации, телефонные разговоры оплачиваются из личных средств осужденных».

Защитник отметил, что вчера у члена семьи Ю.Тимошенко был день рождения, и экс-премьер хотела поздравить родственника с этим праздником.

По словам С.Власенко, за два дня до инцидента Ю.Тимошенко подала письменное заявление с просьбой предоставить ей право на телефонный разговор, на что Ю.Тимошенко получила отказ.

«Вчера у члена семьи Юлии Владимировны, у очень близкого для нее человека был день рождения. За два дня до этого, реализуя свои права, Юлия Владимировна обратилась с заявлением с просьбой обеспечить ей реализацию этого права. Ей было в этом отказано. Как человек, который находится в месте с ограниченным доступом и ограниченным выходом, у нее не было другой возможности, как выразить свой протест. Конечно, никто не собирался разбивать окна, никто не собирался ничего делать», - сказал С.Власенко.

Он подчеркнул, что напротив помещения, где находится Ю.Тимошенко, находится стационарный телефон. Поэтому была техническая возможность предоставить экс-премьеру возможность позвонить.

«Возможность есть, желания нет», - сказал С.Власенко. Он отметил, что после выраженного Ю.Тимошенко протеста ей была предоставлена возможность позвонить. Однако и это было отражено как предоставление «эксклюзивного права». «После этого демарша ей предоставили возможность позвонить, но власть, как всегда, продемонстрировала как эксклюзив для Тимошенко», - сказал С.Власенко.