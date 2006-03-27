Как проголосовала Ивано-Франковская область...

В Ивано-Франковской области на выборах в парламент подсчитаны голоса на 908 избирательных участках, что составляет 87,7%.

Как передает корреспондент УНИАН, по оперативным данным с избирательных участков Прикарпатья, на выборах в парламент лидирует блок „Наша Украина”.

По состоянию на 11.00, блок „Наша Украина” набрал 45,3% голосов (за этот блок проголосовали 292 тыс. 256 избирателей), БЮТ – 30,1% (194 тыс. 630), Украинский народный блок Костенко-Плюща – 5,4% (34 тыс. 954), гражданский блок ПОРА-ПРП – 3,1% (20 тыс. 312), СПУ – 2,2% (14 тыс. 181), Народный блок Литвина – 1% (6 тыс. 694), “Оппозиционный блок НЕ ТАК!” – 0,2% (1 тыс. 219), КПУ – 0,5% (3 тыс. 438), Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” – 0,2% (1 тыс. 318), Партию регионов – 1,8%.

В Прикарпатье работало 1035 избирательных участков, количество избирателей составляет 1 млн. 64 тыс. 446 человек. Количество голосов избирателей на подсчитанных участках – 853 тыс. 261.

На выборах в областной совет по состоянию на 11.00 посчитаны голоса на 746 участках из 1035.

На этих 746 участках посчитаны 633 тыс. 785 голосов избирателей, или 60,3%.

Лидирует блок „Наша Украина”, за который проголосовали 199 тыс. 72 избирателя, или 40,9%, дальше идет БЮТ – 24,3% (118 тыс. 72), блок „Возрождение Прикарпатья” – 3,2% (15 тыс. 512), Украинский народный блок Костенко-Плюща – 5,3% (25 тыс. 852), ВО „Свобода” – 0,9% (4 тыс. 513), Народный блок Литвина – 1,4% (6 тыс. 826), гражданский блок ПОРА-ПРП – 2,2% (10 тыс. 840), блок „Национальный выбор” (КУН и УРП „Собор”) – 4% (19 тыс. 582).