Милиция проверяет, сам ли повесился крымский депутат

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Крыма, 42-летний депутат, который также являлся заместителем директора «Торгового дома «Никитский сад», найден мертвым неделю назад. Он повесился.

По результатам судебно-медицинской экспертизы будет принято решение о возбуждении или об отказе в возбуждении дела по статье «Доведение до самоубийства».

По данным издания "Новый регион", перед смертью на А.Букина было организовано давление за установку шлагбаумов на участке нижней дороги, ведущей из Симферополя через село Никита в Ялту. За проезд брали по 20 грн. Шлагбаум снесли после жалоб, поступивших в Министерство курортов и туризма Крыма.