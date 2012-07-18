Лутковская отказалась комментировать слова Януковича о «преступлениях» Тимошенко

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская отказалась комментировать возможное нарушение Президентом Виктором Януковичем презумпции невиновности по уголовному делу экс-премьера Юлии Тимошенко.

Об этом она сообщила в интервью сайту «Главком».

Отвечая на вопрос относительно взрывов в Днепропетровске, в частности, сообщений о задержании подозреваемых, а также того, что В.Янукович поздравил правоохранителей с раскрытием дела и задержанием виновных, а следовательно, до решения суда фактически признал их преступниками, В.Лутковская сказала, что “не читала и не видела такого выступления Президента”.

По ее словам, нужно очень внимательно его анализировать. Европейский суд по правам человека неоднократно рассматривал заявления, касающиеся презумпции невиновности. Часть 2 статьи 6 Конвенции запрещает нарушать презумпцию. Европейский суд несколько сотен дел по этому поводу рассмотрел, но каждый раз он очень внимательно и тщательным образом анализирует каждое слово, которое конкретно было сказано должностным лицом в отношении к подсудному лицу и насколько это высказывание повлияло на судебное разбирательство. “Насколько я понимаю, пока еще говорить о влиянии нельзя. Следовательно, даже теоретически говорить о каких-либо последствиях тоже нельзя”, – добавила Омбудсман.

На вопрос, в какой форме Президент должен сказать о вине лица, чтобы суд это расценил как нарушение презумпции невиновности, В.Лутковская ответила, что “это зависит от каждого конкретного дела, конкретного высказывания и того, были ли они донесены до должностного лица, на которое они повлияли или не повлияли. Здесь есть огромное количество вопросов, поэтому сразу теоретически говорить что-либо трудно”.

Говоря о случае, когда В.Янукович в интервью американскому информагентству «Блумберг» заявил, что Ю.Тимошенко причастна к убийству Евгения Щербаня и у нее были мотивы, В.Лутковская добавила: “Еще раз повторяю, что перед тем, как принять решение о нарушении части второй статьи 6 Европейской конвенции по правам человека, который гарантирует презумпцию невиновности, Европейский суд очень придирчиво анализирует, насколько сказанное чиновником могло повлиять на решение суда. Нужно смотреть на конкретную цитату и анализировать ее”.