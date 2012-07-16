Желающие стать нардепами уже могут нести деньги в ЦИК

Об этом сообщается на официальном сайте ЦИК.

Согласно сообщению, ЦИК является получателем средств.

Справка УНИАН. Согласно ст. 56 Закона "О выборах народных депутатов Украины", партия, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, до предоставления документов Центральной избирательной комиссии для регистрации кандидатов в депутаты вносит в безналичном порядке на специальный счет ЦИК денежный залог в размере двух тысяч минимальных размеров заработной платы.

Партия, которая выдвинула кандидата в депутаты в одномандатном округе, кандидат в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения, до предоставления документов Центральной избирательной комиссии для регистрации вносят на специальный счет ЦИК денежный залог в размере двенадцати минимальных размеров заработной платы.

В случае принятия Центральной избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидатов в депутаты, включенных в избирательный список партии, или об отказе в регистрации кандидата в депутаты в одномандатном округе, внесенный денежный залог в пятидневный срок после принятия соответствующего решения перечисляется на счет партии.

В случае принятия Центральной избирательной комиссией решения об отказе в регистрации кандидата в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе в порядке самовыдвижения, внесенный денежный залог возвращается в пятидневный срок после принятия соответствующего решения на определенный соответствующим кандидатом в депутаты счет.

Денежный залог, внесенный партией, которая выдвинула избирательный список кандидатов в депутаты в общегосударственном округе, возвращается в случае, если по итогам выборов партия получила право на участие в распределении депутатских мандатов, в восьмидневный срок со дня официального обнародования результатов выборов депутатов на счет партии.

Денежный залог, внесенный партией, которая выдвинула кандидата в депутаты в одномандатном округе, возвращается в случае, если по итогам выборов кандидат признан избранным в одномандатном округе, в восьмидневный срок со дня официального обнародования результатов выборов депутатов на счет партии.

Денежный залог, внесенный кандидатом в депутаты, который баллотировался в одномандатном округе в порядке самовыдвижения, возвращается в случае, если по итогам выборов кандидат признан избранным в одномандатном округе, в восьмидневный срок со дня официального обнародования результатов выборов депутатов на счет, указанный в заявлении, поданном в Центральную избирательную комиссию избранным народным депутатом.

В других случаях денежный залог в восьмидневный срок со дня официального обнародования результатов выборов депутатов перечисляется в государственный бюджет Украины.