Янукович и Азаров в Крыму обсудили визит Путина

Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров обсудили результаты 5-го заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, а также пути реализации принятых решений.

Как сообщает Правительственный портал, встреча состоялась в Крыму.

Как известно, В.Янукович находится в АРК в рабочем отпуске.

Заседание Межгосударственной комиссии с участием президентов Украины и России В.Януковича и Владимира Путина состоялось 12 июля в Ливадии (Ялта).