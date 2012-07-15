Янукович и Азаров в Крыму обсудили визит Путина
14:48, 15 июля 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров обсудили пути реализации принятых на заседании украинско-российской межгоскомиссии решений.
Янукович и Азаров встретились в Крыму
Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров обсудили результаты 5-го заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии, а также пути реализации принятых решений.
Как сообщает Правительственный портал, встреча состоялась в Крыму.
Как известно, В.Янукович находится в АРК в рабочем отпуске.
Заседание Межгосударственной комиссии с участием президентов Украины и России В.Януковича и Владимира Путина состоялось 12 июля в Ливадии (Ялта).
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