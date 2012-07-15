Янукович поздравил металлургов с праздником

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении говорится: «Горно-металлургический комплекс по праву считается одним из ключевых стратегически важных секторов промышленности, развитие которого в Украине является приоритетным. От целенапрвленной и стабильной работы его предприятий зависит динамический рост и укрепление экономического потенциала нашего государства. Уверен, что ваши усилия, неустанный труд, а также внедрения передовых научных разработок и технологий обеспечат стабильное развитие металлургической и горнодобывающей отраслей, прочные позиции украинских производителей металла на внутреннем и мировом рынках».