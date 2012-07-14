Яценюк сложил полномочия «фронтового командира» на время выборов

Такое решение было принято сегодня, 14 июля, в Киеве делегатами съезда партии, сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін».

В частности, согласно решению, членство лидера «Фронта Змін» А.Яценюка в партии прекращается в связи с участием в выборах в Верховную Раду в рамках Объединенной оппозиции на базе Всеукраинского объединения «Батькивщина».

Таким образом, председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» А.Яценюк идет на парламентские выборы как беспартийный, председатель общественной организации «Фронт Змін». Другие члены партии «Фронт Змін» - как беспартийные, члены ОО «Фронт Змін», отмечается в сообщении.

Также съезд «Фронта Змін» принял решение возложить обязанности лидера партии на время кампании по выборам народных депутатов на руководителя Секретариата партии Светлану Войцеховскую.

Членство в партии «Фронт Змін» кандидатов в депутаты прекращается до момента принесения присяги народного депутата Украины, подчеркивается в сообщении.

Как объяснили в пресс-службе, принятое решение носит сугубо технический характер, поскольку Закон «О выборах народных депутатов Украины» не предусматривает формирования избирательных блоков. 23 апреля лидер «Фронта Змін» А.Яценюк и лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко подписали Декларацию единства, согласно которой партии идут на выборы по избирательному списку «Батькивщины». Список возглавят Ю.Тимошенко и А.Яценюк.