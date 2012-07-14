Политтехнолог: Левочкин будет баллотироваться в ВР, чтобы стать спикером
15:56, 14 июля 2012Политика
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Глава Администрации Президента Сергей Левочкин будет баллотироваться в Верховную Раду по партийному списку Партии регионов, чтобы стать спикером в новом парламенте.
Березовець говорит, что Левочкин пойдет по списку
О таком в эфире «5 канала» заявил политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга «Berta communications» Тарас Березовец.
«Я считаю, что Левочкин будет баллотироваться по партийному списку, другое дело, что он сделает это не в первой пятерке, а пойдет во втором-третьем десятке. И мне цель его прохождения абсолютно понятна - стать следующим спикером», - заявил Березовец.
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