Объединенная оппозиция заявляет о попытке заблокировать работу штаба в Черкассах

Сегодня сотрудники милиции и УБОП осуществили попытку заблокировать работу штаба Объединенной оппозиции "Батькивщина" в Черкассах.

Об этом с места событий сообщил народный депутат Андрей Шевченко.

По его словам, работники указанных структур предъявили постановление об обыске с целью изъятия печатей, электронных носителей и других материалов.

«Это попытка заблокировать работу оппозиции в Черкасской области», - цитирует Шевченко пресс-служба БЮТ-Батькивщины.

Он отметил, что черкасской милицией сейчас руководит господин Терновый, которого Украина помнит по мукачевским событиям.

«Все, что происходит в Черкассах в последние дни, свидетельствует о том, что кто-то очень хочет сделать из Черкасс Мукачево, с милицейским произволом и беспределом власти», - подчеркнул он.

«Обыск удалось остановить благодаря оперативному вмешательству народных и местных депутатов и активистов, но мы ждем продолжения», - подчеркнул Андрей Шевченко.

Кроме того, он обратил внимание милиции на то, что помещение, в котором находится офис Объединенной оппозиции "Батькивщина", также общественной приемной народного депутата Романа Ткача, «и, согласно закону о статусе народного депутата, правоохранители должны его предупредить о своих намерениях ».

В свою очередь руководитель Черкасского областного штаба Объединенной оппозиции Анатолий Бондаренко убежден, что нападение на офис - «это месть за вчерашнее протестное шествие в местное управление милиции, во время которой черкащане вручили руководству милиции пенопластовую руку в знак протеста против сломанной руки своего активиста» .