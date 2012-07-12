Адвокат: Печерский суд отказался устранить неточности, выявленные Иващенко

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

По его словам, изучив более 300 станиц протокола судебного заседания и прослушав десятки часов аудиозаписей судебных заседаний, В.Иващенко обнаружил существенные противоречия между ними.

«Например, в протоколе судебного заседания показания свидетелей, опровергавших предъявленное моему подзащитному обвинение, в некоторых случаях абсолютно не соответствуют аудиозаписям их показаний в суде, а в некоторых случаях - в протоколе записаны показания, которых свидетели вообще суду не давали», - сказал Б.Нечипоренко.

Он отметил, что В.Иващенко, подготовив мотивированные и очень объемные замечания на протокол судебного заседания (со ссылками на аудиозапись), обратился к суду с ходатайством рассмотреть их с его личным участием, а также с обязательным участием его адвокатов.

Тем не менее, отметил Б.Нечипоренко, не желая удовлетворять замечания на протокол, суд, грубо нарушая процессуальный закон, принял решение рассматривать дело без участия В.Иващенко, вместе с тем адвокаты получили извещение о слушании дела через три дня после его рассмотрения, в то время, как прокуроры присутствовали на заседании суда.

При этом Б.Нечипоренко выразил уверенность, что если бы замечания В.Иващенко были удовлетворены, «апелляционный суд мог бы принять только одно решение - абсолютно абсурдный, незаконный и не соответствующий материалам дела приговор отменить, ибо другого варианта у него просто не могло быть».

По всей видимости, сказал адвокат, испугавшись такого возможного развития событий, судебная коллегия Печерского райсуда под председательством судьи Сергея Вовка решила замечания на протокол оставить без рассмотрения, воспользовавшись формальным поводом - В.Иващенко якобы без уважительных причин пропустил установленный законом трехдневный срок на подачу таких замечаний.

По словам, Б.Нечипоренко, действительно, согласно закону, стороны вправе подать замечания на протокол судебного заседаний в течение трех дней с момента его изготовления.

«Однако Печерский суд, преследуя указанные выше цели, умышленно проигнорировал тот факт, что закон позволяет срок на подачу замечаний продлить, если он пропущен по уважительным причинам. А уважительных причин для продления срока у Иващенко было более чем достаточно. Во время изучения протокола, по рекомендации врачей Минздрава, Валерий Иващенко проходил курс медикаментозного лечения. На уколы и капельницы ежедневно уходило несколько часов; медики однозначно диагностировали, что Иващенко физически не может долго находиться в одном положении (сидеть за столом) и беспрерывно читать документы; объем протокола судебного заседания составляет более 300 страниц, а аудиозаписи судебного заседания – десятки часов. За три дня прочитать, а тем более прослушать аудиозаписи – физически невозможно», - пояснил Б.Нечипоренко.

Он также добавил, что «иначе как издевательством и правовым беспределом указанную ситуацию назвать нельзя».

Справка УНИАН. Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры Украины 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело по обвинению В.Иващенко в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации Госпредприятия Минобороны “Феодосийский судно-механический завод".

В.Иващенко был задержан в августе 2010 года. В отношении него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.