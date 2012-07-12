В оппозиции прогнозируют, что осенью будет «стенка на стенку»

Народный депутат Тарас Стецькив (фракция “Наша Украина - Народная самооборона”) считает, что председателем Верховной Рады будет избран депутат от Партии регионов, но «подлее и циничнее Чечетова».

Такое мнение Т.Стецькив выразил в интервью УНИАН, комментируя сегодняшнее решение Конституционного Суда Украины о неконституционности избрания председателя ВР путем тайного голосования бюллетенями.

По его словам, “это решение Конституционного Суда Украины написано в Администрации Президента и оно свидетельствует о том, что Партия регионов в этой избирательной кампании пойдет на что-угодно - вплоть до раскола страны, если они увидят, что не выигрывают выборы, а они их не выиграют”.

По убеждению Т.Стецькива, «Партия регионов сегодняшним решением продемонстрировала, что будет додавливать ситуацию до конца».

Т.Стецькив отметил, что этим решением ПР “будет додавливать Литвина, чтобы он подписал языковой закон”. В то же время, депутат сомневается, что В.Литвин подпишет данный закон.

По его словам, тогда большинство пойдет на то, чтобы “или 31 июля на внеочередной сессии, то есть в начале избирательной кампании, или в начале сентября на следующей сессии переизбрать спикера”.

“Они это сделают при любых обстоятельствах, они в “языковом” (вопросе) пойдут до конца”, - подчеркнул он.

Т.Стецькив прогнозирует, что ситуация в Украине “осенью будет гореть”. По его словам, поскольку власть “не уступает ни в одним пункте, то и оппозиция не уступит ни в одном пункте”.

“Будет беда, то есть будет очень серьезное противостояние, которое неизвестно во что перерастет. Будет черно-белая ситуация и будет стенка на стенку”, - считает Т.Стецькив.

По его мнению, “власть и Партия регионов до конца даже не просчитывают последствия своих действий, в частности, относительно языкового закона, относительно сегодняшнего решения КС”. “Они руководствуются животным инстинктом сохранения власти. Но последствия будут достаточно плачевными. Может быть такая ситуация, когда их сметет волна народного возмущения”, - отметил депутат.

Т.Стецькив не верит, что Партия регионов переголосует языковой закон. Он считает, что большинство изберет нового спикера парламента, который в день своего избрания подпишет данный закон.

“Для них пойти на переголосование закона - это признать свое поражение во время голосования в начале июля. Они на это никогда не пойдут”, - подчеркнул он.

Т.Стецькив считает, что новым председателем ВР будет “поставлен такой человек, который будет намертво их”.

На уточняющий вопрос, может ли большинство назначить председателем ВР нынешнего первого вице-спикера Адама Мартынюка, который способствовал принятию необходимых ПР решений, Т.Стецькив ответил: “Зачем им Мартынюк? Это отработанная игра. Это будет точно кто-то из Партии регионов. Они поставят своего, который выполнит любые решения, независимо от того, лежат ли они в правовой плоскости”.

На вопрос, может ли большинство избрать новым председателем ВР первого заместителя председателя фракции Партии регионов Михаила Чечетова, Т.Стецькив ответил: “Чечетов только научился махать руками, а они найдут подлее, более циничного человека, нежели Чечетов. На сегодняшний день таких людей достаточно в их рядах, но почему я должен над этим себе ломать голову?”, - спросил депутат.

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Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 11 июля признал не соответствующими Конституции положения Регламента Верховной Рады, согласно которым председатель Верховной Рады Украины избирается и отзывается путем тайного голосования бюллетенями, которые должны получить не менее двух третей народных депутатов от их фактической численности.

КС считает, что процедура избрания председателя парламента тайным голосованием путем подачи бюллетеней, то есть решение принимается не на пленарном заседании ВР, противоречит положению Конституции, в соответствии с которым решения Верховной Рады принимаются исключительно на ее пленарных заседаниях.

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Председатель ВР Владимир Литвин заявлял, что не подпишет языковой закон, скандально принятый большинством в его отсутствие 3 июля.

4 июля ВР заменила процедуру тайного голосования бюллетенями открытым поименным голосованием при отзыве и назначении председателя парламента. Согласно принятому документум, спикер избирается и освобождается от должности путем открытого голосования большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады (минимум 226 голосов).

5 июля 51 депутат от Партии регионов попросил Конституционный Суд оценить соответствие Конституции норм закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» в части тайного голосования при назначении и отзыве председателя парламента.

В свою очередь В.Литвин направил в КС письмо, в котором подчеркнул, что порядок и процедура избрания председателя ВР являются вопросами внутренней организации работы парламента, которые не могут подвергаться конституционному нормоконтролю.