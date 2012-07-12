Налоговики снова пришли с проверкой на ТВi (видео)

Представители ТВi заявили, что на телеканал пришли налоговики, которые блокируют работу и собираются изъять служебные документы.

«Друзья! Прямо сейчас в телеканал ТВi пришли налоговики, блокируют работу телеканала, хотят сделать выемку всех документов », - сообщается на официальной странице ТВi в Фейсбук.

Эту информацию также подтвердил один из журналистов ТВi Артем Шевченко, на которого ссылается «Украинская правда».

"Началось. На ТВi пришли налоговики. Опять. Хотят делать выемки документов. Что говорил их начальник Клименко по поводу моратория на проверки СМИ на время кампании? Очевидно, это ТВi не касается", - сказал Шевченко.

Он добавил, что сейчас в офис пришло четверо офицеров налоговой инспекции.

"Мы их не пускаем. Они пришли с постановлением Шевченковского суда о проведении выемки каких-то документов в ООО" Телерадиосвит ". Сейчас там в офисе "боевые действия", - сказал Шевченко, отметив, что едет на место происшествия.

Он прогнозирует, что это может затянуться на весь день.

Как известно, руководство налоговой неоднократно заявляло о прекращении проверки СМИ на период предвыборной кампании.