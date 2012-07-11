Завтра КС огласит решение относительно процедуры избрания спикера ВР

Завтра, 12 июля, в 14.00 Конституционный Суд Украины обнародует принятое 11 июля решение по делу по конституционному представлению 51 народного депутата относительно конституционности положений частей пятой, шестой статьи 75, части четвертой статьи 77 Регламента Верховной Рады Украины, утвержденного Законом Украины „О Регламенте Верховной Рады Украины” (дело об избрании председателя Верховной Рады Украины).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Как напомнили в Суде суть вопроса, указанными положениями Регламента урегулирована процедура избрания Верховной Радой председателя ВР и отзыва его с должности.

По мнению народных депутатов, положения Регламента относительно тайного голосования путем подачи бюллетеней и получения бюллетеней для тайного голосования не менее чем двумя третями народных депутатов от их фактической численности не отвечают Конституции Украины.

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Как сообщалось, председатель ВР Владимир Литвин заявлял, что не подпишет языковой закон, скандально принятый большинством в его отсутствие 3 июля.

4 июля ВР заменила процедуру тайного голосования бюллетенями открытым поименным голосованием при отзыве и назначении председателя парламента. Согласно принятому документу, спикер избирается и освобождается от должности путем открытого голосования большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады (минимум 226 голосов).

5 июля 51 депутат от Партии регионов попросил Конституционный Суд оценить соответствие Конституции норм закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» в части тайного голосования при назначении и отзыве председателя парламента.

В свою очередь В.Литвин направил в КС письмо, в котором подчеркнул, что порядок и процедура избрания председателя ВР является вопросами внутренней организации работы парламента, которые не могут подвергаться конституционному нормоконтролю.