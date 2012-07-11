Митингующих под Украинским домом могут оштрафовать

12:45, 11 июля 2012
Политика
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Столичные коммунальщики предупредили митингующих под Украинским домом об ответственности за загрязнение территории.

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Работники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» вынесли официальное предупреждение участникам акции возле Украинского дома об административной ответственности в связи с загрязнением территории и невозможностью доступа для ее уборки специальными службами.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что коммунальщики вручили участникам акции официальный документ, в котором содержится предупреждение, что в случае ограничения доступа для уборки территории в отношении митингующих будет составлен протокол за административное нарушение, ответственность за которое предусматривает штраф в сумме свыше 1500 грн.

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