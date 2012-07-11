Митингующих под Украинским домом могут оштрафовать
12:45, 11 июля 2012Политика
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Столичные коммунальщики предупредили митингующих под Украинским домом об ответственности за загрязнение территории.
Участникам акции вынесли официальное предупреждение
Работники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» вынесли официальное предупреждение участникам акции возле Украинского дома об административной ответственности в связи с загрязнением территории и невозможностью доступа для ее уборки специальными службами.
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
Собеседник агентства отметил, что коммунальщики вручили участникам акции официальный документ, в котором содержится предупреждение, что в случае ограничения доступа для уборки территории в отношении митингующих будет составлен протокол за административное нарушение, ответственность за которое предусматривает штраф в сумме свыше 1500 грн.
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