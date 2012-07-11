Митингующих под Украинским домом могут оштрафовать

Работники коммунального предприятия «Киевблагоустройство» вынесли официальное предупреждение участникам акции возле Украинского дома об административной ответственности в связи с загрязнением территории и невозможностью доступа для ее уборки специальными службами.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что коммунальщики вручили участникам акции официальный документ, в котором содержится предупреждение, что в случае ограничения доступа для уборки территории в отношении митингующих будет составлен протокол за административное нарушение, ответственность за которое предусматривает штраф в сумме свыше 1500 грн.