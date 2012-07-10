Янукович поручил Азарову обеспечить судей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в поручении отмечается, что правительство, при участии Государственной судебной администрации Украины, должно определить необходимый объем ассигнований общего фонда госбюджета для обеспечения финансирования расходов на оплату труда работников аппаратов местных общих и апелляционных судов.

Также, согласно поручению Президента, правительство должно определить объем ассигнований на реализацию мероприятий по выполнению Национальной школой судей Украины задач по организации специальной подготовки кандидатов на должность судьи, по подготовке судей и их периодической учебы.

Для реализации этих задач В.Янукович поручил обеспечить подготовку и внесение в установленном порядке на рассмотрение Верховной Радой соответствующего законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год», предусмотрев с этой целью увеличение соответствующих бюджетных назначений Государственной судебной администрации Украины.

Глава государства также поручил до принятия изменений в закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год» приблизить объемы расходов общего фонда госбюджета по бюджетным программам на содержание местных общих и апелляционных судов к обоснованным потребностям путем внесения необходимых изменений в бюджетную роспись.