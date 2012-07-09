Кириленко: милиция не пускает «скорую» под Украинский дом

15:22, 09 июля 2012
Политика
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Лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко заявляет, что киевская милиция не пропускает «скорую» к голодающим активистам акции в защиту украинского языка.

В`ячеслав Кириленко. Фото Олександра Заклецького

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам В.Кириленко, площадь перед Украинским домом, где проходит акция, перекрыта частными автомобилями сотрудниками милиции.

«К Украинскому дому не пускают «скорую», - утверждает В.Кириленко, - активистам, которые голодают в защиту украинского языка, под палящим солнцем стало плохо. Но периметр городка оградили авто с частными номерами. Я, как народный депутат, обратился к работникам милиции с требованием убрать их автомобили и пропустить карету «скорой». С их стороны никаких действий не предпринимается, и на диалог они не идут» - отметил В.Кириленко.

В данное время перед Украинским домом против языкового закона протестуют около сотни человек, девять из которых объявили голодовку.

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