Кириленко: милиция не пускает «скорую» под Украинский дом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

По словам В.Кириленко, площадь перед Украинским домом, где проходит акция, перекрыта частными автомобилями сотрудниками милиции.

«К Украинскому дому не пускают «скорую», - утверждает В.Кириленко, - активистам, которые голодают в защиту украинского языка, под палящим солнцем стало плохо. Но периметр городка оградили авто с частными номерами. Я, как народный депутат, обратился к работникам милиции с требованием убрать их автомобили и пропустить карету «скорой». С их стороны никаких действий не предпринимается, и на диалог они не идут» - отметил В.Кириленко.

В данное время перед Украинским домом против языкового закона протестуют около сотни человек, девять из которых объявили голодовку.